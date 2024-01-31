Hija de Bárbara de Regil responde a quienes llaman a su mamá “naca” y “vulgar”

Video Bárbara de Regil defiende a su hija por sus polémicas pinturas: le llueven más burlas

Mar, hija de Bárbara de Regil, externó su sentir ante el ‘hate’ que tanto ella como su mamá reciben en las redes sociales.

En noviembre del año pasado, luego de que la criticaran por decir que prefería Halloween a Día de Muertos, la actriz aseguró a la prensa que toma “con humor” los ataques que recibe.

Su primogénita, no obstante, confesó que le lastima el hecho de que las personas se refieran a su madre de forma despectiva.

¿Qué piensa la hija de Bárbara de Regil de que le digan “naca” a su mamá?

Este 30 de enero, Mar acudió a la presentación de la película ‘La Lola’, que estará disponible el viernes en ViX, en un recinto de la Ciudad de México.

A su paso por la alfombra roja, medios de comunicación como Despierta América le cuestionaron qué piensa de que recientemente usuarios de Instagram le dijeran a Bárbara de Regil que es “naca” y “vulgar”.

“¿Pues qué te digo? No me gustaría ver a la gente que critica a mi mamá en este tipo de cosas, pero no se puede hacer nada”, indicó.

“Claro que me duele. A ver, yo le habló a mi mamá con un amor y con un respeto que, cuando veo que alguien no lo hace, me lastima”, agregó.

Si bien la joven de 19 años ya considera “normal” el que internautas las señalen, resaltó un punto positivo que resultaría de la situación.

“La gente que habla mal de ella hace que la conozcan más, entonces (ellos) no se dan cuenta de eso, pero que hablen, para bien o para mal”, sentenció.

Mar dejó claro que con Bárbara no solamente tiene una relación fraternal, sino que además son amigas, por lo que suelen defenderse mutuamente del odio que los internautas les lanzan.

“Es algo que ella me ha enseñado, o sea, de chiquita no era tan así, pero es algo que juntas hemos hecho, una amistad, a parte de que es mi mamá”, explicó.

“Obviamente el ‘hate’ nos duele. Yo veo que tiran y me arde la sangre de decir: ‘A mi mamá no’, y a ella también, pero es algo normal”, añadió.

Mar de Regil responde a quienes ponen en duda su orientación sexual

En cuanto a las especulaciones generadas en las mismas plataformas digitales, Mar respondió a todos aquellos que han puesto en ‘tela de juicio’ su orientación sexual.

“Sí he visto (los) comentarios, pero no tengo nada que decir. Yo he tenido novio toda mi vida, si subo un video con una canción y lo asumen, (ni modo)”, expresó.

“Ya es 2024, no tengo que dar explicaciones de nada. No juzgo, tengo amigos ‘gays’ y no es que sea algo extraño para mí, no me importa”, sumó.