Bárbara de Regil sufre la partida de su hija: rompe en llanto con carta de despedida de Mar

Bárbara de Regil atraviesa por momentos difíciles. El domingo 21 de septiembre, la actriz tuvo que decirle adiós a su única hija, quien tomó la decisión de mudarse a Madrid.

A través de sus historias de Instagram, la estrella de telenovelas se sinceró sobre la montaña rusa de emociones que experimenta con la partida de su hija, a quien describió como su “alma gemela”.

“Mar se fue a vivir a Madrid y ella y yo somos como almas gemelas, entonces yo el domingo le di unas palabras de despedida, la empoderé, le dije: 'Yo confió en ti’”, contó.

Bárbara de Regil se quebró en llanto ante la partida de su hija Mar. Imagen Bárbara de Regil / Instagram



“El lunes que me fui a grabar, me fui a despedir de ella y empecé como a llorar y me fui rápido para que se quedara con la despedida del domingo (…) El caso es que me voy del cuarto, me despido de Fer -porque él la acompañó- y cuando cierro el cuarto me pongo a berrear y cuando salgo, nos encontramos en el pasillo. Yo lloré muchísimo, como hace mucho no lo hacía, como niña chiquita, me costaba mucho respirar, no podía. Mar es mi alma gemela, es todo para mí, entonces me dolió muchísimo y he estado así llorando", agregó.

Bárbara de Regil no reveló detalles sobre la mudanza de Mar a Madrid. Sin embargo, dejó entrever que su viaje representaba una gran oportunidad para ella. Asimismo, leyó ante sus seguidores la carta que su única hija le dejó antes de irse.

“Yo sé que me extrañas con todo tu corazón, tú y yo nunca nos habíamos separado. Solo quiero que sepas que voy a estar bien, voy a comer bien y me voy a cuidar mucho por las dos. Te pido lo mismo, porque acuérdate que si una cae, caemos las 2. Siento que dejé un pedacito mío, te voy a extrañar todos los días", leyó intentando contener el llanto.

“Sé que es una gran oportunidad para mí y que se vienen cositas increíbles, porque tú eres mi inspiración para ser mejor cada día y me dejaste el estándar muy alto, entonces le tengo que echar muchas ganas".