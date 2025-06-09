Bárbara de Regil

Viuda de Memo del Bosque reacciona a acusaciones de Bárbara de Regil sobre supuesto acoso de él

Vica Andrade se refirió por primera vez a los señalamientos de la actriz. A través de un comunicado reveló i emprenderá acciones legales en contra de Bárbara de Regil.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Por:
Univision
Video Viuda de Memo del Bosque y su exesposa reaparecen sonrientes y en “familia” tras muerte del productor

Vica Andrade reaccionó a las acusaciones que Bárbara de Regil realizó en el reality ‘Secretos de Pareja’ sobre el supuesto acoso que vivió con el productor Memo del Bosque cuando apenas empezaba su carrera.

Aunque la viuda del productor se había mantenido alejada de la polémica, este lunes 9 de mayo se pronunció sobre el tema a través de un comunicado que compartió en sus historias de Instagram, donde también advirtió si emprenderá acciones legales en contra de Bárbara de Regil.

PUBLICIDAD

“Por medio del presente comunicado deseamos informar que, por mi parte y la de mis hijos, no habrá ninguna acción legal o demanda por las declaraciones hechas en días anteriores por la Sra. Bárbara de Regil”, escribió.

Sin entrar polémica, Vica Andrade detalló que, como parte de su duelo y proceso de sanación, continuaría con vida, enfatizando que no haría más declaraciones al respecto.

Más sobre Bárbara de Regil

Bárbara de Regil se inyecta “esperma de salmón” en la cara y reacciona a críticas
1:16

Bárbara de Regil se inyecta “esperma de salmón” en la cara y reacciona a críticas

Univision Famosos
Bárbara de Regil responde a críticas por hacer ejercicio en pleno vuelo: “Traumada”
2 mins

Bárbara de Regil responde a críticas por hacer ejercicio en pleno vuelo: “Traumada”

Univision Famosos
Hija de Bárbara de Regil dice que si compra "en dólares, gasta menos" y desata polémica
1 mins

Hija de Bárbara de Regil dice que si compra "en dólares, gasta menos" y desata polémica

Univision Famosos
Bárbara de Regil se convierte en hombre en su nueva serie: nunca la habíamos visto así
0:55

Bárbara de Regil se convierte en hombre en su nueva serie: nunca la habíamos visto así

Univision Famosos
Hija de Bárbara de Regil responde a quienes llaman a su mamá “naca” y “vulgar”
2 mins

Hija de Bárbara de Regil responde a quienes llaman a su mamá “naca” y “vulgar”

Univision Famosos
Bárbara de Regil confiesa que ya es "abuela" y revela: “Es maravilloso”
2 mins

Bárbara de Regil confiesa que ya es "abuela" y revela: “Es maravilloso”

Univision Famosos
Bárbara de Regil es criticada por preferir Halloween sobre el Día de Muertos (y no saber la diferencia)
3 mins

Bárbara de Regil es criticada por preferir Halloween sobre el Día de Muertos (y no saber la diferencia)

Univision Famosos
Bárbara de Regil defiende a su hija por abandonar show de Taylor Swift para "irse a descansar"
1:53

Bárbara de Regil defiende a su hija por abandonar show de Taylor Swift para "irse a descansar"

Univision Famosos
Bárbara de Regil defiende a su hija por sus polémicas pinturas: le llueven más burlas
1:52

Bárbara de Regil defiende a su hija por sus polémicas pinturas: le llueven más burlas

Univision Famosos
Hija de Bárbara de Regil vende pinturas en miles de dólares: la acusan de “plagio”
2 mins

Hija de Bárbara de Regil vende pinturas en miles de dólares: la acusan de “plagio”

Univision Famosos

“Solamente deseamos seguir adelante, sanando de la forma más tranquila nuestro proceso. Tampoco daremos ninguna declaración al respecto", subrayó.

Finalmente, citó el versículo de la biblia “Romanos 12:28” y sentenció: “Hasta donde dependa de ustedes, hagan todo lo posible por estar en paz con todos”.

La postura de Vica Andrade tras acusaciones de Bárbara de Regil.
La postura de Vica Andrade tras acusaciones de Bárbara de Regil.
Imagen Vica Andrade / Instagram

¿Qué dijo Bárbara de Regil sobre el productor Memo del Bosque?

En el episodio transmitido de ‘Secretos de Pareja’ el 16 de mayo, Bárbara de Regil habló sobre lo sucedido con el productor Memo del Bosque cuando apenas empezaba su carrera.

“Estando en su oficina, para ver más proyectos, se me lanzó a besos, pero a aparte, un beso así, de lengua. Todavía me acuerdo y me da mucho asco”, dijo. “Sentí mucho asco. Si me lo llegara a hacer alguien, me sentiría indignada. En ese momento sentí mucho asco", continuó.

Luego de las declaraciones de Bárbara de Regil, el abogado Guillermo Pous se pronunció al respecto y, aunque lamentó que las acusaciones de la actriz hayan salido a la luz tras la muerte del productor, dijo estar pendiente de las acciones que Vica Andrade y sus hijos quisieran seguir.

PUBLICIDAD

“(Es) cobarde no darle la oportunidad a alguien que es señalado de algo sin probarlo de defenderse que ya no es. Por otra parte existen todavía menores de edad así que las implicaciones no son menores", dijo a Ventaneando el 26 de mayo.

“Ahora, esto no significa forzosamente que la familia vaya a querer actuar, porque he platicado con la señora Andrade, pero lo que quería dejar muy claro es que se tiene presente todo lo que está sucediendo y tampoco va a permitir que ataquen a sus hijos", sentenció.

Relacionados:
Bárbara de RegilFamososEscándalos de famososPolémicas de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD