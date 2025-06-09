Viuda de Memo del Bosque reacciona a acusaciones de Bárbara de Regil sobre supuesto acoso de él

Video Viuda de Memo del Bosque y su exesposa reaparecen sonrientes y en “familia” tras muerte del productor

Vica Andrade reaccionó a las acusaciones que Bárbara de Regil realizó en el reality ‘Secretos de Pareja’ sobre el supuesto acoso que vivió con el productor Memo del Bosque cuando apenas empezaba su carrera.

Aunque la viuda del productor se había mantenido alejada de la polémica, este lunes 9 de mayo se pronunció sobre el tema a través de un comunicado que compartió en sus historias de Instagram, donde también advirtió si emprenderá acciones legales en contra de Bárbara de Regil.

“Por medio del presente comunicado deseamos informar que, por mi parte y la de mis hijos, no habrá ninguna acción legal o demanda por las declaraciones hechas en días anteriores por la Sra. Bárbara de Regil”, escribió.

Sin entrar polémica, Vica Andrade detalló que, como parte de su duelo y proceso de sanación, continuaría con vida, enfatizando que no haría más declaraciones al respecto.

“Solamente deseamos seguir adelante, sanando de la forma más tranquila nuestro proceso. Tampoco daremos ninguna declaración al respecto", subrayó.

Finalmente, citó el versículo de la biblia “Romanos 12:28” y sentenció: “Hasta donde dependa de ustedes, hagan todo lo posible por estar en paz con todos”.

La postura de Vica Andrade tras acusaciones de Bárbara de Regil. Imagen Vica Andrade / Instagram

¿Qué dijo Bárbara de Regil sobre el productor Memo del Bosque?

En el episodio transmitido de ‘Secretos de Pareja’ el 16 de mayo, Bárbara de Regil habló sobre lo sucedido con el productor Memo del Bosque cuando apenas empezaba su carrera.

“Estando en su oficina, para ver más proyectos, se me lanzó a besos, pero a aparte, un beso así, de lengua. Todavía me acuerdo y me da mucho asco”, dijo. “Sentí mucho asco. Si me lo llegara a hacer alguien, me sentiría indignada. En ese momento sentí mucho asco", continuó.

Luego de las declaraciones de Bárbara de Regil, el abogado Guillermo Pous se pronunció al respecto y, aunque lamentó que las acusaciones de la actriz hayan salido a la luz tras la muerte del productor, dijo estar pendiente de las acciones que Vica Andrade y sus hijos quisieran seguir.

“(Es) cobarde no darle la oportunidad a alguien que es señalado de algo sin probarlo de defenderse que ya no es. Por otra parte existen todavía menores de edad así que las implicaciones no son menores", dijo a Ventaneando el 26 de mayo.