Bárbara de Regil

Bárbara de Regil responde a críticas por hacer ejercicio en pleno vuelo: “Traumada”

La actriz publicó un mensaje en el que explicó el motivo de su proceder. Ella se convirtió en objeto de burlas después de que se mostró ejercitándose en pleno vuelo.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Bellas y letales: ellas son las protagonistas de la temporada 3 de ‘Mujeres Asesinas’

Bárbara de Regil reaccionó a la polémica que protagoniza por haberse mostrado haciendo ejercicio a bordo de un avión.

Fue la propia actriz quien, el pasado 17 de noviembre, publicó en sus historias de Instagram un clip en el que aparece realizando actividad física durante un vuelo.

Mientras ella ejecuta saltos, su esposo, Fernando Schoenwald, permanece en su asiento frente a ella y no voltea a verla.

“Ya en loca después de casi 35 horas arriba de aviones”, escribió la artista encima del video a manera de explicación.

Por su proceder, la también empresaria comenzó a ser juzgada en redes sociales por internautas, quienes la tacharon de “ridícula” y “obsesionada”.

Bárbara de Regil se defiende

Luego de la controversia desatada, Bárbara de Regil lanzó un mensaje con el que arremetió en contra de los señalamientos.

“A los ‘medios’ que está criticando esta acción y diciendo que hice eso por traumada del ejercicio: estuve 38 horas sentada en un vuelo… esos movimientos que ven ja, ja, ja son para evitar trombosis”, indicó este 19 de noviembre.

“Y, sobre todo porque, yo no sé ustedes, pero yo no puedo estar sentada tanto tiempo”, sentenció la protagonista de la serie Lalola, que puedes ver aquí en ViX.

Para finalizar su misiva, la modelo anotó: “Posdata, ¿soy la única que no soporta esa vocecita como de chismecito del baras?”.

Bárbara de Regil se defiende de las críticas.
Bárbara de Regil se defiende de las críticas.
Imagen Bárbara de Regil/Instagram y Mezcalent

En el pasado, Bárbara aseguró en entrevista para el diario El Universal: “Yo no hago ejercicio por verme bien, sino por sentirme feliz”.

A lo largo de los años, ella ha forjado, a la par de su trayectoria artística, una carrera como ‘fitness coach’, dando clases presenciales y brindando recomendaciones en plataformas digitales.

Bárbara de Regil afirmó que no le importa lo que opinen de su cuerpo

Recién en abril, Bárbara de Regil respondió de forma contundente después de que usuarios de redes sociales hicieran señalamientos por su figura.

“90 % de los comentarios son hermosos y les subo el 10 % que no lo son, no porque me importe lo que otros opinen de mi cuerpo, lo comparto porque quiero que veas cómo ninguna [berenjena] les acomoda”, expresó.

