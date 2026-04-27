Bárbara de Regil

Bárbara de Regil ‘revive’ a John Lennon: la critican por cometer error y ella responde

La actriz vivió un bochornoso momento durante su participación en el evento ‘Supernova Génesis 2026’, donde confundió el nombre Jimmy Lennon Jr. con el de John Lennon.

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Por:Elizabeth González
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Video Bárbara de Regil no se toma fotos con fans y admite por qué: “Es una falta de respeto” 

Bárbara de Regil ‘revivió’ a John Lennon durante su participación en el ‘Supernova Génesis 2026’, evento de boxeo amateur transmitido en vivo por Netflix.

La actriz protagonizó un bochornoso momento al dar la bienvenida al presentador James Frederick ‘Jimmy’ Lennon Jr., a quien confundió con el legendario músico y exmiembro de los Beatles, John Lennon.

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La equivocación de Bárbara de Regil captó la atención del público tanto en el show en vivo como en redes sociales, ya que Jimmy Lennon Jr., famoso por su frase “It’s showtime’, es una voz histórica en el mundo del boxeo.

Bárbara de Regil reacciona a críticas

Al percatarse de su error, Bárbara de Regil se disculpó de inmediato con Jimmy y, enseguida, argumentó que una equivocación no la definía como persona.

“Un error no me define, ¿si? No me estén jodiendo. Estaba escuchando música de John Lennon, por eso. Ojalá que el señor me perdone”, expresó.

“Una disculpa, señor”, agregó en medio de una reverencia.

Minutos más tarde, la protagonista de Cabo (telenovela que puedes ver en ViX) reaccionó a su error empleando un dicho popular mexicano.

“Una rayita más al tigre”, dijo, mientras que en otra de sus historias agregó el tema ‘All You Need Is Love’, de The Beatles.

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