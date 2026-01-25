Bad Bunny ¿Bad Bunny aparecerá con vestido en el medio tiempo del Super Bowl? Esto se sabe La expectativa en torno al show de medio tiempo del próximo Super Bowl continúa creciendo, y Bad Bunny permanece en el centro de la conversación tras rumores, controversias y reacciones políticas que han encendido el debate: una de las polémicas tiene que ver con que supuestamente usará vestido en la presentación.



En medio de la expectativa que ha generado Bad Bunny por su presentación en el Super Bowl, el artista vuelve a ser tema de conversación.

En días recientes, un informe aseguró que el artista puertorriqueño, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, supuestamente planeaba usar un vestido en su show de medio tiempo como una forma de honrar a la comunidad 'queer'.

La noticia prometía desatar aún más críticas entre sus detractores, entre ellos Donald Trump, presidente de EEUU, quien ha dicho estar "en contra" de que se presente en el evento deportivo.

Pero, ¿realmente se presentará con un vestido?

Revelan si Bad Bunny usará vestido en el Super Bowl

La información sobre el supuesto atuendo que usará el boricua quedó desmentida por un nuevo reporte.

Fuentes de la producción del show dijeron a TMZ que el cantante "no usará vestido en el campo", aunque evitaron revelar cómo será su look para la gran noche.

Su elección como artista del espectáculo de cierre de temporada de la NFL, que se realizará el próximo mes en San Francisco, ha generado polémica desde el anuncio.

Donald Trump fue uno de los primeros en cuestionar la decisión, alimentando la reacción negativa de fanáticos y comentaristas conservadores, señalando las críticas del cantante a las políticas migratorias del gobierno.

Además, Bad Bunny interpreta la mayoría de su repertorio en español y recientemente rechazó hacer una gira por Estados Unidos por temor a que sus fans fueran blanco de agentes de ICE.

Trump revela si asistirá al Super Bowl

Este sábado 24 de enero, Trump declaró que no asistirá al Super Bowl y lanzó nuevas críticas hacia los artistas "anti-MAGA" convocados por la NFL.

Junto a Bad Bunny, también fue anunciada la participación de Green Day en la ceremonia inaugural en Santa Clara, otra banda que el expresidente considera adversaria.

En declaraciones al New York Post, Trump afirmó: " Estoy en contra de ellos. Creo que es una decisión terrible. Lo único que hace es sembrar odio. Terrible".

Sin embargo, dejó claro que, si el evento se hubiera llevado a cabo más cerca de la Casa Blanca, habría asistido: " Está demasiado lejos. De lo contrario, habría ido. He tenido muy buenas visitas para el Super Bowl, les caigo bien. Iría si, bueno, fuera un poco más corto".

Green Day, por su parte, ya ha actualizado las letras de algunas de sus canciones para reafirmar su postura, como ocurrió en Coachella en abril de 2025, cuando cambiaron la frase "No soy parte de una agenda 'redneck'" por "no soy parte de la agenda MAGA" en su éxito 'American idiot'.