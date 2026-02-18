Bad Bunny Bad Bunny protagonizará película 'Porto Rico' de la mano de Residente: actuará con estas estrellas Bad Bunny y Residente unirán su talento, pero esta vez no será en la música, ahora los puertorriqueños preparan una película donde contarán la historia de 'La Isla del Encanto': 'Porto Rico'.



Bad Bunny continúa sumando logros en su carrera y ahora debutará como protagonista en una película que producirá Residente. Además, 'El Conejo Malo' tendrá como compañero de reparto al español Javier Bardem, reportó El País.

'Porto Rico' es el nombre del filme que René Pérez Joglar, nombre real de Residente, escribió y que dirigirá.

Además de Bad Bunny y Bardem, grandes personalidades de Hollywood serán parte del elenco como Edward Norton y Viggo Mortensen. Por otro lado, el mexicano Alejandro González Iñárritu será uno de los productores.

¿De qué trata 'Porto Rico'?

De acuerdo con sus creadores, este filme es "un western caribeño épico y a la vez un drama histórico" que "combina una narrativa histórica de gran escala con un enfoque visceral y lírico, en una historia poderosa inspirada en hechos reales", explica el comunicado de prensa.

'Porto Rico' se refiere al nombre que los estadounidenses le pusieron a la isla cuando llegaron, pues no podían pronunciar las palabras correctamente.

Residente confesó su entusiasmo por contar la historia de 'La Isla del Encanto': "He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia. Esta película es una reafirmación de quiénes somos, contada con la intensidad y la honestidad que nuestra historia merece".

Edward Norton, no solo actuará, también es otro de los que producirá el proyecto: "Todo el mundo conoce a René como un poeta del lenguaje y el ritmo, ahora también verán al visionario visual que es. Y reunirlo con Bad Bunny para contar la verdadera historia de las raíces de Puerto Rico será como una llama encontrando el cartucho de dinamita que la estaba esperando", declaró en el boletín de prensa.

No es la primera vez de Bad Bunny en el cine

Aunque Bad Bunny debutará como protagonista en una película, no es su primera vez en el cine.

En 2021 participó en la novena película de la saga 'Fast & Furious' y en 2022 filmó 'Bullet Train', protagonizada por Brad Pitt. También, apareció en 'Cassandro' en 2023. 'Terminagolf 2' y 'Bala perdida' también son otras de las películas en las que apareció.