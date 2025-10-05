Bad Bunny reacciona a críticas por su actuación en el próximo Super Bowl y tras temor a redadas

Video JLo se emociona por Bad Bunny y recuerda cuando cantaron en el Super Bowl

Bad Bunny inauguró la temporada 51 de 'Saturday night live' con algunos chistes sobre las críticas que ha recibido en días recientes ante su próxima actuación en el Super Bowl en febrero de 2026.

Bad Bunny responde a señalamientos por Super Bowl

"Creo que todos están contentos, incluso Fox News", bromeó la superestrella musical en su monólogo refiriéndose a la oposición de algunos sectores a su nombramiento como cabeza de cartel del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Este 4 de octubre, durante su aparición en el famoso show de comedia, continuó con algunas frases en español expresando el orgullo y la alegría latinos por el logro.

"Todos los latinos y latinas en el mundo entero y aquí en los Estados Unidos, todas esas personas que han trabajado para abrir puertas, más que un logro mío es un logro de todos, demostrando que nuestra huella y aportación en este país nadie nunca la podrá sacar ni borrar", expresó en completo español ante la ovación de muchos en el foro.

Y luego señaló en inglés: "Si no entendieron lo que acabo de decir, ¡tienen cuatro meses para aprender!", advirtió.

Bad Bunny hará historia al presentarse completamente en español, un momento histórico para la cultura latina en el Super Bowl.

Pero además, tuvo una semana excepcional: no solo se presentó en 'SNL', sino que también viene de una histórica residencia en Puerto Rico.

La polémica de Bad Bunny por el Super Bowl

El momento de protagonismo de Bad Bunny no ha estado exento de debate político. El artista puertorriqueño ha dicho que una de las razones por las que su residencia no se realizó en EEUU continental fue la preocupación de que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pudieran deportar a inmigrantes fuera de sus espectáculos.

Cuando un 'podcaster' le preguntó el viernes 3 de octubre si los agentes del ICE realizarían controles en el Super Bowl, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, respondió que sí, porque el DHS "es responsable de garantizar la seguridad".

No especificó si los agentes realizarían controles migratorios u otras tareas policiales habituales en el evento.

El tema fue motivo de broma en el segmento 'Weekend update' de 'SNL': "Un asesor de Trump dijo que agentes de ICE asistirán al Super Bowl después de que se anunciara que Bad Bunny actuaría en el medio tiempo", señaló el copresentador Michael Che.

Luego bromeó: "Ya saben, para atraer a todos esos trabajadores agrícolas que pueden permitirse entradas para el Super Bowl".

En su segundo trabajo como presentador de 'SNL', Bad Bunny contó con la participación de la invitada musical Doja Cat, quien debutó en ese rol.