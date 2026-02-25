Bad Bunny

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri se “relajan” en la playa: ella “no perdió tiempo en quitarse la ropa”

El cantante y la diseñadora de modas pasaron un tiempo de distracción en Sídney, Australia. El dúo ha generado especulaciones de que nuevamente son novios desde hace semanas.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video ¡Bad Bunny y Gabriela Berlingeri otra vez juntos! Así fueron captados

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri fueron captados mientras disfrutaban de un tiempo en una playa de Sídney, Australia, el jueves 26 de febrero (tiempo local).

De acuerdo con TMZ, uno de los primeros medios en publicar las fotografías, el cantante y la diseñadora de joyas acudieron a Tamarama Beach.

PUBLICIDAD

“El exitoso artista puertorriqueño mantuvo un perfil bajo”, indicaron, “y Gabriela no perdió tiempo en quitarse la ropa hasta quedar en un diminuto bikini oscuro y lanzarse directamente al agua”, reportaron este miércoles.

Más sobre Bad Bunny

Mhoni Vidente hace fuerte predicción sobre Bad Bunny y Gabriela Berlingeri: “Está embarazada” 
1:00

Mhoni Vidente hace fuerte predicción sobre Bad Bunny y Gabriela Berlingeri: “Está embarazada” 

Univision Famosos
Carolina Miranda reacciona a supuestas agresiones de Yeri Mua en concierto de Bad Bunny
0:34

Carolina Miranda reacciona a supuestas agresiones de Yeri Mua en concierto de Bad Bunny

Univision Famosos
Bad Bunny y Gabriela Berlingeri captados juntos así, ahora en Brasil: ¿reconciliación inminente?
0:54

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri captados juntos así, ahora en Brasil: ¿reconciliación inminente?

Univision Famosos
Bad Bunny protagonizará película 'Porto Rico' de la mano de Residente: actuará con estas estrellas
2 mins

Bad Bunny protagonizará película 'Porto Rico' de la mano de Residente: actuará con estas estrellas

Univision Famosos
¡Bad Bunny reconoce a fan a la que le cantó en su fiesta de XV años!: así reaccionó él
0:54

¡Bad Bunny reconoce a fan a la que le cantó en su fiesta de XV años!: así reaccionó él

Univision Famosos
¿Investigarán y “encerrarán” a Bad Bunny por show del Super Bowl? Autoridad habría tomado decisión
0:58

¿Investigarán y “encerrarán” a Bad Bunny por show del Super Bowl? Autoridad habría tomado decisión

Univision Famosos
El costoso look de Cazzu con Bad Bunny: los detalles del vestido y tacones tendencia
0:54

El costoso look de Cazzu con Bad Bunny: los detalles del vestido y tacones tendencia

Univision Famosos
¿Gabriela Berlingeri embarazada de Bad Bunny? Bis La Médium hace impactante predicción
0:56

¿Gabriela Berlingeri embarazada de Bad Bunny? Bis La Médium hace impactante predicción

Univision Famosos
Bad Bunny y su ex Cazzu se reencuentran: la invita a su concierto y esto fue lo que pasó
3 mins

Bad Bunny y su ex Cazzu se reencuentran: la invita a su concierto y esto fue lo que pasó

Univision Famosos
¡Cazzu en el concierto de Bad Bunny!: la expareja comparte fuerte abrazo en el escenario
0:12

¡Cazzu en el concierto de Bad Bunny!: la expareja comparte fuerte abrazo en el escenario

Univision Famosos

Por su parte, Daily Mail aseveró que el dúo estuvo acompañado por miembros del equipo del cantante, quien permaneció usando sudadera y shorts.

“Los tortolitos, que habían mantenido una relación intermitente entre 2017 y 2022, estaban radiantes mientras disfrutaban del sol y se relajaban en la arena”, describió el diario.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del boricua, y Berlingeri llegaron a inicios de semana al país, donde él ofrecerá conciertos.

https://x.com/TMZ/status/2026715093958836470

La supuesta reconciliación de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri

Los rumores de que Bad Bunny se dio otra oportunidad en el amor con Gabriela Berlingeri surgieron a principios de febrero, cuando ella lo acompañó a los Premios GRAMMY 2026.

Días más tarde, ella igualmente estuvo presente en el medio tiempo del Super Bowl LX, tras lo cual incluso llegó a especularse que estarían comprometidos pues ella se presumió usando un anillo.

Desde entonces, la ‘influencer’ ha viajado con ‘El Conejo Malo’ por diversos destinos, incluyendo Argentina y Brasil, en los que él ha hecho shows.

Hasta el momento, ninguno ha confirmado o negado que hayan retomado su romance, pese a no esconder su cercanía.

Relacionados:
Bad BunnyParejas de famososPremio Lo Nuestro 2026

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
Premio Lo Nuestro 2026
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX