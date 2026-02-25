Bad Bunny Bad Bunny y Gabriela Berlingeri se “relajan” en la playa: ella “no perdió tiempo en quitarse la ropa” El cantante y la diseñadora de modas pasaron un tiempo de distracción en Sídney, Australia. El dúo ha generado especulaciones de que nuevamente son novios desde hace semanas.

Video ¡Bad Bunny y Gabriela Berlingeri otra vez juntos! Así fueron captados

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri fueron captados mientras disfrutaban de un tiempo en una playa de Sídney, Australia, el jueves 26 de febrero (tiempo local).

De acuerdo con TMZ, uno de los primeros medios en publicar las fotografías, el cantante y la diseñadora de joyas acudieron a Tamarama Beach.

“El exitoso artista puertorriqueño mantuvo un perfil bajo”, indicaron, “y Gabriela no perdió tiempo en quitarse la ropa hasta quedar en un diminuto bikini oscuro y lanzarse directamente al agua”, reportaron este miércoles.

Por su parte, Daily Mail aseveró que el dúo estuvo acompañado por miembros del equipo del cantante, quien permaneció usando sudadera y shorts.

“Los tortolitos, que habían mantenido una relación intermitente entre 2017 y 2022, estaban radiantes mientras disfrutaban del sol y se relajaban en la arena”, describió el diario.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del boricua, y Berlingeri llegaron a inicios de semana al país, donde él ofrecerá conciertos.

La supuesta reconciliación de Bad Bunny y Gabriela Berlingeri

Los rumores de que Bad Bunny se dio otra oportunidad en el amor con Gabriela Berlingeri surgieron a principios de febrero, cuando ella lo acompañó a los Premios GRAMMY 2026.

Días más tarde, ella igualmente estuvo presente en el medio tiempo del Super Bowl LX, tras lo cual incluso llegó a especularse que estarían comprometidos pues ella se presumió usando un anillo.

Desde entonces, la ‘influencer’ ha viajado con ‘El Conejo Malo’ por diversos destinos, incluyendo Argentina y Brasil, en los que él ha hecho shows.