Eduardo Verástegui arremete contra Bad Bunny tras su discurso en los GRAMMY 2026

El actor se lanzó contra el cantante luego de su discurso en los GRAMMY 2026. El reggaetonero se convirtió en el ganador de la categoría ‘Álbum del Año’.

Elizabeth González
Video Bad Bunny hace historia en el GRAMMY y se va contra ICE: así fue su enérgica protesta

Eduardo Verástegui arremetió contra Bad Bunny tras su discurso en los premios GRAMMY 2026. Durante su estancia en el escenario, el reggaetonero condenó las acciones del Servicio de Migración (ICE) tras convertirse en el ganador de la categoría ‘Álbum del Año’.

El discurso del intérprete puertorriqueño no fue bien recibido por Verástegui, quien a través de una publicación de X cuestionó su música y su triunfo en la ceremonia.

“El Conejito Malo gañó el GRAMMY del año. Qué tiempos aquellos en los que ese premio lo recibían Frank Sinatra, Adele o Stevie Wonder. Hoy basta con ponerse vestidos, balbucear letras ininteligibles, glorificar la vulgaridad y cantar con la boca llena de comida para que te lo regalen”, escribió el 2 de febrero.

El galán de telenovelas como ‘Soñadoras’ y ‘Salomé’ calificó como contradictorio el discurso del intérprete de ‘Debí tirar más fotos’, ya que, según dice, su mensaje no coincide con las letras de sus canciones.

“Este personaje afirma que no somos animales, pero se comporta como tal. Dice que el ICE es ‘salvaje’, mientras su música promueve lo más salvaje del instinto: sin orden, sin belleza y sin responsabilidad”, dijo.

“Este tipo no le sirve a la sociedad, y mucho menos a los niños. Háganse un favor: apaguen la tele, apagan el ruido y recuperemos el sentido común, la cultura, la moral, la belleza y la dignidad”, sentenció.

El mensaje de Eduardo Verástegui tras triunfo de Bad Bunny en los GRAMMY.
Imagen Eduardo Verástegui / X


Ante la polémica que generó su postura, Eduardo Verástegui señaló en otro posteo que no está en contra de los gustos de las personas pero sí en el trabajo de Bad Bunny en la música.

“Hay música que, subjetivamente, puede gustarte o no, y eso está bien. El gusto es personal. Pero una cosa es música y otra muy distinta es ruido, cantado con la boca llena de comida y con letras que denigran al ser humano. Eso ya no es una cuestión de gustos: es objetivamente basura. Ese ruido no edifica, no educa y no le hace bien a la juventud, y mucho menos a los niños. Y sí, estoy hablando del Conejito Malo. Su ruido es basura tóxica”, concluyó.

