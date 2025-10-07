Florinda Meza lanza tajante opinión sobre Bad Bunny interpretando a Quico de 'El Chavo del 8' en 'SNL'

Video Florinda Meza habla sobre sketch de El Chavo y actuación de Bad Bunny en ‘SNL’: no se guarda nada

Florinda Meza, reconocida actriz y viuda de Roberto Gómez Bolaños, ya reaccionó ante el sketch de ‘El Chavo del 8’ presentado en el popular programa estadounidense Saturday Night Live (SNL) el pasado 4 de octubre.

La actriz, que interpretó a Doña Florinda, expresó su gratitud y elogió específicamente la participación de la estrella puertorriqueña Bad Bunny.

Meza afirmó que le encanta que se le rinda homenaje al legado de Roberto Gómez Bolaños. Aunque le gustaron todas las interpretaciones del sketch, calificó la actuación de Bad Bunny como "magistral".

Destacó que en el trabajo de Benito Antonio Martínez Ocasio "Bad Bunny" se puede percibir "mucho cariño". La actriz agradeció el homenaje a Saturday Night Live, pero hizo un reconocimiento especial al cantante.

Así se veía Bad Bunny como 'Quico'. Imagen SNL / Instagram



Además de su aprecio general, Meza compartió un momento particular que disfrutó del segmento: el hecho de volver a ver al Profesor Jirafales. Detalló que el sketch estuvo "a punto de presenciar ese ansiado beso", aunque Bad Bunny lo detuvo justo a tiempo. "¡Ay! Solo fue un sueño," comentó la actriz, añadiendo en tono de broma que seguirán "con esa ilusión por siempre".

La actriz también aprovechó para recordar la duradera "magia del programa", mencionando que el Chavo del Ocho fue doblado a numerosos idiomas, incluyendo el japonés y el mandarín. Incluso recordó que Matt Groening, creador de Los Simpsons, incluyó en su famosa serie animada un personaje que se inspiró en el Chapulín Colorado.

Florinda Meza opinó sobre la interpretación de Bad Bunny como Quico de El Chavo del 8. Imagen Florinda Meza/Instagram

Florinda Meza alerta por publicaciones falsas a su nombre sobre Bad Bunny

Junto con sus comentarios positivos sobre el homenaje, Florinda Meza emitió una advertencia crucial sobre el riesgo de fraude digital y la suplantación de identidad.La actriz señaló que, si bien vivimos en una "época maravillosa" y la inteligencia artificial (IA) sirve para fines positivos (como demuestra su documental ¡Atrévete A Vivir!), esta tecnología también es utilizada para "estafar, mentir y suplantar la personalidad".

En este contexto, Meza desmintió cualquier contenido que se le atribuya en redes sociales respecto al sketch de Bad Bunny. Enfatizó que "NADA" ha sido publicado en su cuenta de X desde el 4 de junio de este año.

Por lo tanto, cualquier post que se le adjudique en dicha plataforma sobre el homenaje es categóricamente "falso". La actriz hizo un llamado a la cautela, indicando que las estafas no solo les ocurren a los famosos, sino que "le puede pasar a cualquiera". Instó al público a estar "alerta" y a atender únicamente la información que ha sido verificada.

Bad Bunny se convirtió en ‘Quico’ de 'El Chavo del 8'

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, se dejó ver interpretando al icónico Quico de El Chavo del 8 para 'SNL’

El cantante boricua compartió escena con Marcello Hernández, quien interpretó a ‘El Chavo del 8’, y Sarah Sherman, quien encarnó a ‘La Chilindrina’, interpretado por María Antonieta de las Nieves.