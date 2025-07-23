Chespirito dejó millonaria herencia a su primera esposa tras ser infiel con Florinda: sentía culpa

Video Resurge video de Florinda Meza junto a exesposa de ‘Chespirito’ y se desata polémica

Roberto Gómez Bolaños ‘Chespirito’ tenía un “lacerante sentimiento de culpa” por su infidelidad con Florinda Meza y su ruptura con Graciela Fernández, su primera esposa, que intentó reparar sus errores dejándole una millonaria herencia.

El comediante mexicano reveló en la página 274 en su libro ‘Sin Querer Queriendo: Memorias’ que debido al “remordimiento” que sentía, decidió dejarle a Graciela Fernández todos los bienes inmuebles que habían adquirido durante su matrimonio, al igual que algunos terreros y hasta centenarios (monedas de oro que se imprimieron en México en 1921).

“En el proceso hay un fiscal que actúa de manera implacable: el sentimiento de culpa. Ése que con cierto masoquismo hace que uno se considere como único responsable de lo acontecido cuando la realidad señala que siempre hay que compartir la culpa”, expresó.

“La solución de ruptura, por lo tanto, era la más razonable. Y para ello tomé la decisión de dejar en propiedad de Graciela todos los bienes raíces que teníamos, incluyendo las dos casas que habíamos construido, un buen número de terrenos, centenarios, el mejor de mis dos coches, todos los muebles…”, agregó.

‘Chespirito’ reconoció que esta decisión “no fue fácil”. Sin embargo, la atribuyó a “actos de humildad” e “indulgencia”, asegurando que su proceso de separación fue lento, sobre todo, por lo que la presencia de Florinda Meza representaba en su familia.

“De modo bastante lento, Florinda comenzó a ser aceptada por mis hijos, algunos más pronto que otros. Y puedo asegurar que esta aceptación ha alcanzado el grado de cariño”, dijo sobre el tema.