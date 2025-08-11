Muere fan de Bad Bunny durante viaje para verlo en concierto: su familia suplica apoyo

Video Bad Bunny en polémica por arreglarle el escote a una chica en uno de sus conciertos

Kevin Mares, fanático de Bad Bunny, perdió la vida mientras se encontraba en La Perla, del Viejo San Juan, en Puerto Rico.

El joven de apenas 25 años viajó al país boricua desde el condado de Queens, en Nueva York, donde vivía, para asistir a uno de los conciertos del cantante, reporta el diario local El Nuevo Día.

¿Qué le sucedió al fanático de Bad Bunny?

La noche del sábado 9 de agosto, Kevin Mares, su novia, Angy Argüello, y amigos acudieron a la presentación de Bad Bunny, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, explica New York Daily News.

Tras el ‘show’, el grupo continuó divirtiéndose por la ciudad. A medida que la noche avanzó, Argüello optó por regresar al hotel pues se sentía cansada, pero Mares y sus amistades se quedaron.

Alrededor de las 4:15 a.m., cuando Mares y compañía estaban en el club nocturno ‘Refugio de hombres maltratados’, se desató una balacera.

La policía dio a conocer, reporta el medio, que en la zona se desató una discusión y que una persona sacó un arma y comenzó a disparar.

Angy contó que un primo suyo, quien estaba con Kevin, “lo vio salir del bar cojeando”. Él “luego se desplomó”, por lo que el chico lo siguió y “entonces vio la sangre”.

NBC 6 South Florida puntualiza que el admirador de ‘El Conejo Malo’ resultó herido en el abdomen y el costado.

Recibió ayuda para llegar a la calle de Norzagaray, donde paramédicos lo atendieron; sin embargo, falleció camino al Centro Médico de Ríos Piedras.

“Estoy devastada. No puedo creerlo. Estoy en negación”, dijo Argüello, “cada vez que él entraba en una habitación, la iluminaba. Era una persona sincera y digna de confianza. Siempre me apoyaba en cualquier problema que tuviera”.

El detective Arnaldo Ruiz, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, indicó que “preliminarmente, fue una discusión que no tiene nada que ver con este turista”.

Kevin Mares viajó a Puerto Rico para asistir a un concierto de Bad Bunny. Imagen Kevin Mares/Instagram y Getty Images

Familia de Kevin Mares pide ayuda

Luego de lo ocurrido, el padre de Kevin Mares, Héctor Mares, creó una página de GoFundMe para solicitar apoyo y lograr juntar el dinero que necesitan para llevar el cuerpo de su hijo a Nueva York.

Les informaron que el proceso de repatriación costaría 23 mil dólares. A esta cantidad se le suman los gastos funerarios. Al momento, ha recaudado más de 38 mil dólares.

“Su apoyo nos ayudará a honrar la memoria de Kevin y a darle la despedida que merece. Cualquier contribución, sin importar el tamaño, supondrá una diferencia significativa mientras superamos esta pérdida inimaginable”, se lee en el sitio web.