Bad Bunny

Muere fan de Bad Bunny durante viaje para verlo en concierto: su familia suplica apoyo

Kevin Mares, quien viajó desde Nueva York a Puerto Rico para asistir a un ‘show’ del cantante, perdió la vida a causa de disparos. Ahora, sus seres queridos suplican por ayuda para trasladar su cuerpo y poder realizarle un funeral.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Bad Bunny en polémica por arreglarle el escote a una chica en uno de sus conciertos

Kevin Mares, fanático de Bad Bunny, perdió la vida mientras se encontraba en La Perla, del Viejo San Juan, en Puerto Rico.

El joven de apenas 25 años viajó al país boricua desde el condado de Queens, en Nueva York, donde vivía, para asistir a uno de los conciertos del cantante, reporta el diario local El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

¿Qué le sucedió al fanático de Bad Bunny?

La noche del sábado 9 de agosto, Kevin Mares, su novia, Angy Argüello, y amigos acudieron a la presentación de Bad Bunny, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, explica New York Daily News.

Tras el ‘show’, el grupo continuó divirtiéndose por la ciudad. A medida que la noche avanzó, Argüello optó por regresar al hotel pues se sentía cansada, pero Mares y sus amistades se quedaron.

Más sobre Bad Bunny

Cazzu cuenta detalle poco conocido de su romance con Bad Bunny: por un “boicot” se conocieron
2 mins

Cazzu cuenta detalle poco conocido de su romance con Bad Bunny: por un “boicot” se conocieron

Univision Famosos
¿Al ex de Camila Cabello le gusta Bad Bunny? Así reacciona al verlo en ropa interior
0:53

¿Al ex de Camila Cabello le gusta Bad Bunny? Así reacciona al verlo en ropa interior

Univision Famosos
¿Bad Bunny cambió a Gabriela por Kendall? Las pistas que dio en su disco
3:01

¿Bad Bunny cambió a Gabriela por Kendall? Las pistas que dio en su disco

Univision Famosos
Verástegui se lanza contra Bad Bunny tras críticas a Wendy Guevara: “Experimento de laboratorio”
1:00

Verástegui se lanza contra Bad Bunny tras críticas a Wendy Guevara: “Experimento de laboratorio”

Univision Famosos
¿La fortuna de Christian Nodal supera la de Bad Bunny? La vida de lujos del artista
3:01

¿La fortuna de Christian Nodal supera la de Bad Bunny? La vida de lujos del artista

Univision Famosos
Estos famosos arruinaron sus dientes para siempre y se arrepienten: Nodal cree que es su peor error
3:01

Estos famosos arruinaron sus dientes para siempre y se arrepienten: Nodal cree que es su peor error

Univision Famosos
Cazzu pensaba que ningún hombre se quedaría con ella: Christian Nodal la intentó cambiar
3:01

Cazzu pensaba que ningún hombre se quedaría con ella: Christian Nodal la intentó cambiar

Univision Famosos
Captan a Bad Bunny cariñoso abrazando y besando a un hombre en una discoteca: ¿de quién se trata?
0:47

Captan a Bad Bunny cariñoso abrazando y besando a un hombre en una discoteca: ¿de quién se trata?

Univision Famosos
Al estilo Bad Bunny, Natanael Cano avienta el celular de una fanática que quería una fotografía
3 mins

Al estilo Bad Bunny, Natanael Cano avienta el celular de una fanática que quería una fotografía

Univision Famosos
Bad Bunny y Kendall Jenner “abrazados” y “coqueteando” en la fiesta posterior a la Met Gala 2024
2 mins

Bad Bunny y Kendall Jenner “abrazados” y “coqueteando” en la fiesta posterior a la Met Gala 2024

Univision Famosos

Alrededor de las 4:15 a.m., cuando Mares y compañía estaban en el club nocturno ‘Refugio de hombres maltratados’, se desató una balacera.

La policía dio a conocer, reporta el medio, que en la zona se desató una discusión y que una persona sacó un arma y comenzó a disparar.

Angy contó que un primo suyo, quien estaba con Kevin, “lo vio salir del bar cojeando”. Él “luego se desplomó”, por lo que el chico lo siguió y “entonces vio la sangre”.

NBC 6 South Florida puntualiza que el admirador de ‘El Conejo Malo’ resultó herido en el abdomen y el costado.

Recibió ayuda para llegar a la calle de Norzagaray, donde paramédicos lo atendieron; sin embargo, falleció camino al Centro Médico de Ríos Piedras.

“Estoy devastada. No puedo creerlo. Estoy en negación”, dijo Argüello, “cada vez que él entraba en una habitación, la iluminaba. Era una persona sincera y digna de confianza. Siempre me apoyaba en cualquier problema que tuviera”.

El detective Arnaldo Ruiz, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, indicó que “preliminarmente, fue una discusión que no tiene nada que ver con este turista”.

Kevin Mares viajó a Puerto Rico para asistir a un concierto de Bad Bunny.
Kevin Mares viajó a Puerto Rico para asistir a un concierto de Bad Bunny.
Imagen Kevin Mares/Instagram y Getty Images

Familia de Kevin Mares pide ayuda

Luego de lo ocurrido, el padre de Kevin Mares, Héctor Mares, creó una página de GoFundMe para solicitar apoyo y lograr juntar el dinero que necesitan para llevar el cuerpo de su hijo a Nueva York.

PUBLICIDAD

Les informaron que el proceso de repatriación costaría 23 mil dólares. A esta cantidad se le suman los gastos funerarios. Al momento, ha recaudado más de 38 mil dólares.

“Su apoyo nos ayudará a honrar la memoria de Kevin y a darle la despedida que merece. Cualquier contribución, sin importar el tamaño, supondrá una diferencia significativa mientras superamos esta pérdida inimaginable”, se lee en el sitio web.

Hasta ahora, Bad Bunny no se ha pronunciado al respecto.

Relacionados:
Bad BunnyFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD