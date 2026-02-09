Bad Bunny ‘Influencer’ se defiende tras “perder” seguidores por ver otro show durante medio tiempo de Bad Bunny La creadora de contenido Amanda Vance compartió unas palabras después de que decidiera ignorar a ‘El Conejo Malo’ y mostrarlo en redes sociales, lo que le generó rechazo.



Amanda Vance, ‘influencer’ de apuestas deportivas, se defendió luego de que “perdiera” seguidores por mostrarse en el estadio Levi's Stadium viendo otro show en lugar del que Bad Bunny estaba dando en el medio tiempo del Super Bowl LX.

La creadora de contenido publicó en sus historias de Instagram un video en el cual le habló directamente a la cámara.

“Y para todos los que tienen miedo porque la gente está loca, sinceramente, sean ustedes mismos. Les prometo que llegarán mucho más lejos”, declaró.

“Tener una opinión propia te lleva mucho más lejos que tener la opinión que la gente quiere que creas. Está bien”, agregó. “Estamos todos juntos aquí”.

Sin mencionar al intérprete, ella concluyó su mensaje: “Estados Unidos es un lugar maravilloso porque realmente se te permite tener opiniones y tener éxito de cualquier manera”.

So much support tonight and I’m so blessed. Thanks for letting me have an opinion https://t.co/eR6BGRVRV5 pic.twitter.com/p9iqCdwyPf — Amanda Vance (@amandacvance) February 9, 2026

¿Qué sucedió con Amanda Vance en el medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny?

La misma tarde de este domingo 8 de febrero, Amanda Vance subió a su ‘feed’ de Instagram varios clips con los que documentó su asistencia al Super Bowl LX, en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

Uno de ellos, la muestra ignorando a ‘El Conejo Malo’ mientras realizaba su histórica presentación del medio tiempo.

Ella presumió que prefirió ver en su smartphone la transmisión del concierto alternativo organizado por la organización conservadora Turning Point USA y en el que cantó Kid Rock.

“Viendo el espectáculo estadounidense del medio tiempo en lugar de Bad Bunny durante el Super Bowl”, escribió encima de la grabación.

En la descripción de su ‘post’, la aficionada deportiva igualmente explicó: “Elegí América y canciones que conozco”.

Sin embargo, poco después, Vance afirmó en X (antes Twitter) que su elección presuntamente tuvo consecuencias negativas para ella.

“Perdí mil seguidores en dos minutos en Instagram porque no vi la actuación de Bad Bunny en el medio tiempo”, aseveró.

Amanda Vance denuncia “amenazas de muerte”

La madrugada de este 9 de febrero, Amanda Vance nuevamente usó X para realizar una denuncia sobre presuntas intimidaciones que habría estado recibiendo.

“Amenazas de muerte y muchas cosas más por el simple hecho de haber elegido ver un espectáculo diferente en el medio tiempo, con música que entiendo y disfruto”, anotó.

Ella acompañó su tuit con una captura de pantalla de un supuesto mensaje que le habría llegado en redes: “Te sacaré todos los dientes y te obligaré a ver cómo los desintegro, mientras estás consciente”.