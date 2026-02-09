Bad Bunny Boxeadora Amanda Serrano responde a Jake Paul por críticas a Bad Bunny: “No somos falsos estadounidenses” La boxeadora compartió una tajante opinión después de que el ‘youtuber’ arremetiera contra el cantante boricua horas antes de que este se presentara en el medio tiempo del Super Bowl LX.



Amanda Serrano respondió tajantemente a Jake Paul, quien calificó a Bad Bunny como un “falso estadounidense” horas antes de que se presentara en el medio tiempo del Super Bowl.

La boxeadora boricua usó su cuenta de X (antes Twitter) para compartir un extenso mensaje en el que dejó claro lo que piensa.

“Estoy orgullosa de ser puertorriqueña y estoy orgullosa de ser ciudadana estadounidense. Los puertorriqueños no somos ‘falsos estadounidenses’”, escribió.

“Somos ciudadanos que hemos contribuido a este país en todos los ámbitos, desde el servicio militar hasta los deportes, los negocios, la ciencia y las artes, y nuestra identidad y ciudadanía merecen respeto”, agregó.

La deportista reconoció que “no tendría las oportunidades” que tiene hoy sin el apoyo de Most Valuable Promotions y Paul.

“Siempre estaré agradecida por el papel que han desempeñado en ayudar a cambiar mi vida y en elevar el boxeo femenino”, anotó.

“Al mismo tiempo, quiero dejar claro que no estoy de acuerdo con las declaraciones que cuestionan la legitimidad o la identidad del pueblo puertorriqueño, y no puedo apoyar esa caracterización. Es incorrecta”, sentenció.

Serrano aseguró que pelea “con el orgullo de Puerto Rico” y representa a su bandera “cada vez” que sube al ring.

“Siempre estaré al lado de mi gente, con respeto por quienes somos y con orgullo de nuestros orígenes. Nunca cambiaré y siempre seré una boricua orgullosa”, concluyó.

¿Qué dijo Jake Paul sobre Bad Bunny?

Previo a que ‘El Conejo Malo’ se apoderara del campo en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, Jake Paul se lanzó en su contra.

El ‘youtuber’ hizo un llamado para que no vieran el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX y “demostraran” a las “grandes empresas que no pueden hacer lo que quieran sin consecuencias”.

“Apaga este medio tiempo. Un falso estadounidense actuando y que odia públicamente a Estados Unidos. No puedo apoyar eso”, anotó en X, este 8 de febrero.

Varias horas más tarde, siendo ya la madrugada del 9 de febrero, y tras la ola de señalamientos que recibió, él pareció justificarse.

“El problema con mi tuit es que se malinterpreta la palabra ‘falso’. Obviamente, él no es un ciudadano falso porque es puertorriqueño y yo amo a Puerto Rico, y a todos los estadounidenses que apoyan al país. Más bien, Bunny es falso por sus valores y sus críticas a nuestro gran país”.

Él afirmó que no llamaba a nadie “‘ciudadano falso’ por ser de Puerto Rico”, nación en la que vive y, asevera, apoya.

“Pero si criticas públicamente al ICE, que está haciendo su trabajo, y odias abiertamente a Estados Unidos, voy a decir lo que pienso. Y punto”, externó.

“Si te beneficias de un país y de la plataforma que te ofrece, pero al mismo tiempo lo menosprecias públicamente, eso es lo que yo entiendo por ser un ciudadano falso. Y estoy de acuerdo en que el amor es más poderoso que el odio, ama a Estados Unidos”, sumó.

Durante la mañana, Jake pareció querer retractarse de sus comentarios pues escribió: “Chicos, me encanta Bad Bunny, no sé qué pasó en mi Twitter anoche. ¿Qué pasó?”.