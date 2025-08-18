Camilo Ochoa ‘El Alucín’ reveló meses antes de morir que sabía quiénes planeaban atentar contra su vida

Camilo Ochoa ‘El Alucín’ reveló, poco tiempo antes de morir, quiénes habían planeado atentar contra su vida.

Fue la tarde del sábado 16 de agosto cuando asesinaron al creador de contenido en la colonia Lomas de Cuernavaca, del municipio de Temixco, en Morelos (México).

Alrededor de las 17:00 horas, un hombre encapuchado ingresó al domicilio del ‘influencer’ y le disparó con un arma de fuego, reporta Expansión.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos indicó en un comunicado que ya “desarrolla los protocolos de intervención correspondientes en el homicidio”.

Camilo Ochoa relató que había planes para asesinarlo

A horas de que le arrebataran la vida a ‘El Alucín’, en el canal de YouTube ‘Grillonautas2’ se difundió un clip en el que él habla de las intimidaciones que sufría.

“Hace unos meses, tras concedernos una entrevista y consciente de la amenaza que pesaba en su contra, Camilo Ochoa nos compartió un video, solicitándonos que si él fallecía, lo diéramos a conocer”, se explica en el material.

Ante la cámara, el sinaloense asegura: “A raíz de que yo trato de mostrarme desinformado, de que no veo la realidad, es que… es por eso que he sobrevivido y no me han renunciado, tramitado, que eso es algo que tenían planeado desde hace mucho”.

Además, afirmó que “en su tiempo” trabajó “para la facción de ‘Los Damaso’”, por lo que mantenía contacto con “una persona que funge como secretario” del grupo de “‘El Mayito Flaco’”.

“‘El ‘Mini Lic’ cuando habló de usted fue para qué, para dejarlo hacer ver como un alucín ante toda la gente y que usted perdiera credibilidad para que lo que él contara, la gente creyera’”, relató sobre lo que su contacto le contó.

“Me dice: ‘Oiga, acaba de mandar un audio con el 4 para que se lo manden al MF, pidiéndole el apoyo de dar con su ubicación y con todo lo de usted, y apoyo con gente y todo eso, para que le den 41, a usted y a su familia’”, agregó.

Ochoa aseveró que su fuente le avisó en las ocasiones que estuvo en peligro: “‘Van por usted, van por una hija, tienen esta dirección de usted, esta y esta’”.

Puntualizó, que se estaba grabando el “22 de enero de 2025” y que fue un mes antes, “el 22 de diciembre de 2024”, que comenzó a darse cuenta del riesgo que corría.

Explicó que buscaban atacarlo a raíz de que descubrió “que seguían trabajando, traficando”: “Al verse descubierto, y que ‘Mayito Flaco’ y ellos estaban, pues con mayor razón querían darme para abajo”.

“Al principio no querían que se enteraran. O sea, lo querían hacer ver como si fuera un asalto en la Ciudad de México, como si me fueran a asaltar y matan a mis hijos y a mi esposa, a mí”, sentenció.

Camilo expresó, “este video no sé cuándo vaya a salir” y procedió a mostrar las alegadas pruebas de “todo lo que están haciendo, junto con gobierno, para poder acabar conmigo, para dar conmigo, para borrarme del mapa”.