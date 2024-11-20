Asesinan al productor de reguetón Ángel Manuel Díaz Ramírez: tenía 25 años

Video ¿Fue una premonición? ‘El Taiger’ reflexionó sobre la muerte días antes de ser atacado

Ángel Manuel Díaz Ramírez, reconocido productor de reguetón que trabajó con artistas como Nio García, fue asesinado a los 25 años.

El lamentable hecho ocurrió en el municipio de Caguas, en Puerto Rico, durante la madrugada de este 18 de noviembre.

¿Cómo murió Ángel Manuel Díaz Ramírez?

De acuerdo con El Nuevo Día, las autoridades locales recibieron una llamada alrededor de las 2:40 a.m. del lunes.

Agentes acudieron a un restaurante, en el centro comercial Shops, y encontraron el cuerpo de Ángel Manuel Díaz Ramírez, que presentaba heridas de bala, al interior de una camioneta.

“Se disponía a solicitar algún tipo de alimentos en la línea del Burger King cuando llegaron varios individuos a bordo de un vehículo y le causaron la muerte”, dijo Carlos Alicea Contreras, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

Las investigaciones indican que el artista intentó defenderse con un arma de fuego para la cual tenía licencia de portación, pero no pudo contra sus atacantes, quienes llevaban rifles AK-47, reporta People en Español.

Por su parte, Antonio López Figueroa, comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, descartó que el móvil del homicidio sea el ‘carjacking’ y dijo que solicitó ayuda del FBI para esclarecer el asunto, informó Primera Hora.

Detienen a presuntos culpables por asesinato de Ángel Manuel Díaz Ramírez

A un día de lo ocurrido, este martes 19 de noviembre, la Policía informó sobre la aprehensión de dos presuntos responsables por el asesinato de Ángel Manuel Díaz Ramírez, conocido como ‘Goldi’.

Los detenidos son un hombre de 46 años, convicto federal y aparentemente el dueño del automóvil que habría sido usado en el crimen, y un menor de 17 años.

El arresto se realizó la misma noche del lunes en el municipio de Cayey, horas después de que el mencionado coche fuera encontrado en el barrio Culebra Alto.

Los supuestos culpables serían integrantes de la organización criminal ‘Los Viraos’ y las autoridades aún buscan a otros dos sospechosos, uno de ellos identificado como Yadniel Alberto Maldonado, de 19 años.

Colegas se despiden de Ángel Manuel Díaz Ramírez

El reguetonero Nío García, con quien Ángel Manuel Díaz Ramírez colaboró, usó sus redes sociales para pronunciarse tras su fallecimiento.

“Papi, te voy a extrañar tanto. Esta me terminó de destrozar el corazón, ¡eras lo más puro que podía ser un ser humano! ¡Pienso en ti y se me cae el mundo, Goldi!”, escribió.

“Lo lamentamos, hermano. Qué frágil se sigue poniendo el mundo”, le respondió en muestra de solidaridad el también productor Raphy Pina.