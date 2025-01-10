Asesinan a balazos a ‘influencer’ ‘El Pinky’: tenía 22 años

Video Muere ‘influencer’ a los 22 años: esto deseaba del año 2025

El ‘influencer’ mexicano ‘El Pinky’ fue asesinado a los 22 años en Culiacán, Sinaloa, México entre la noche del jueves y la madrugada del 10 de enero, reportó el periodista Felícitos Trujillo, de Grupo Fórmula Sinaloa.

De acuerdo con El Debate, el cuerpo de Justin Paul, nombre real del ‘influencer’, fue hallado esta mañana por la Fiscalía General del Estado luego de que personas que transitaban por la zona se percataran de la presencia de “una persona tirada”.

El cuerpo sin vida de ‘El Pinky’ habría sido hallado por las autoridades locales a la altura de un motel que se localiza sobre el libramiento Benito Juárez conocido como La Costerita con “impactos de bala en la cabeza y cuerpo”, según Radio Fórmula

La identidad del ‘influencer’ mexicano fue confirmada por sus familiares “a simple vista”, destaca el sitio ‘Línea Directa’.

¿Quién era ‘El Pinky’?

Justin Paul ‘El Pinky’, de 22 años, se dedicaba a la creación de videos de comedia y retos en redes sociales.

‘Los Plebes de Barrancos’ era el nombre de su canal de YouTube, donde hacía colaboraciones con el comediante ‘El Gordo Peruci’, quien fue asesinado a balazos en Culiacán, Sinaloa, el 9 de diciembre.