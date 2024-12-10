'El Gordo Peruci'

Asesinan al comediante ‘El Gordo Peruci’: lo que se sabe del ataque contra él y su esposa

Leovardo Aispuro Soto, nombre real del ‘influencer’, perdió la vida tras recibir varios impactos de balas, de acuerdo con los informes. Las autoridades ya investigan quiénes son los responsables del crimen.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Muere 'El Gordo Peruci' frente a su casa: imágenes de cómo hallaron sin vida al 'youtuber'

Leovardo Aispuro Soto, mejor conocido en redes sociales como ‘El Gordo Peruci’, murió la noche de este lunes 9 de diciembre.

De acuerdo con reportes de N+ y Azteca Noticias, él y su esposa, Brenda Félix, fueron atacados presuntamente por un comando de pistoleros frente a su domicilio, ubicado en Culiacán, Sinaloa, cerca de las 22:00 horas.

PUBLICIDAD

Según el periódico Viva Voz, los criminales dispararon “en repetidas ocasiones” contra el dúo, por lo que el ‘influencer’ habría quedado “tirado en el suelo”, mientras que su pareja “resultó lesionada”.

Luego de la agresión, supuestamente los vecinos de la zona alertaron a las autoridades con llamadas al 911, por lo que policías y personal de emergencias arribaron al lugar.

Tras las primeras averiguaciones, se confirmó que ‘El Gordo Peruci’ murió en el sitio debido a los impactos de balas que recibió.

Más sobre 'El Gordo Peruci'

Con lágrimas y aplausos, dan el último adiós al comediante ‘El Gordo Peruci’
0:48

Con lágrimas y aplausos, dan el último adiós al comediante ‘El Gordo Peruci’

Univision Famosos
Confirman que menor de edad resulta herido en ataque mortal a ‘El Gordo Peruci’: ¿uno de sus hijos?
1:00

Confirman que menor de edad resulta herido en ataque mortal a ‘El Gordo Peruci’: ¿uno de sus hijos?

Univision Famosos
Esposa de ‘El Gordo Peruci’ se habría salvado tras ataque al ‘youtuber’: esto se sabe
1:02

Esposa de ‘El Gordo Peruci’ se habría salvado tras ataque al ‘youtuber’: esto se sabe

Univision Famosos
‘El Gordo Peruci’ tuvo polémico corrido antes de morir que cantó Lenin Ramírez: así contó la historia
1:05

‘El Gordo Peruci’ tuvo polémico corrido antes de morir que cantó Lenin Ramírez: así contó la historia

Univision Famosos
Muere 'El Gordo Peruci' frente a su casa: imágenes de cómo hallaron sin vida al 'youtuber'
1:07

Muere 'El Gordo Peruci' frente a su casa: imágenes de cómo hallaron sin vida al 'youtuber'

Univision Famosos
‘El Gordo Peruci’ reveló horas antes de ser asesinado la advertencia bajo la que vivía
2 mins

‘El Gordo Peruci’ reveló horas antes de ser asesinado la advertencia bajo la que vivía

Univision Famosos

El cuerpo del ‘youtuber’ fue levantado por los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa y trasladado al Servicio Médico Forense, indica Tribuna.

Esposa de ‘El Gordo Peruci’ habría sobrevivido

En un principio, a horas de sucedido el crimen, López-Dóriga Digital reportó que la esposa de ‘El Gordo Peruci’, Brenda Félix, había presuntamente fallecido después de ser trasladada a una clínica.

No obstante, posteriormente, Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, informó que ella se habría salvado.

“La femenina se encuentra en el hospital, creemos que hasta el reporte que se dio el día de ayer estaba aún con vida, estaba aún convaleciente en ese sentido”, dijo en conferencia de prensa.

Más recientemente, Claudia Zulema Sánchez Kondo, Físcal General del estado, aseveró que Félix sobrevivió a los hechos y seguía internada.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del homicidio, así como cuántos son y las identidades de los perpetradores, aunque ya se abrió una carpeta de investigación.

PUBLICIDAD

¿Quién era ‘El Gordo Peruci’?

Leovardo Aispuro Soto, famoso como ‘El Gordo Peruci’, saltó al estrellato por sus colaboraciones en los videos de ‘Markitos Toys’, señala El Universal.

En sus propios clips para las diversas plataformas digitales, el artista realizaba ‘sketches’ humorísticos en los que inclusive incluía a su familia.

Su peculiar forma de contar historias lo llevaron a ser uno de los influenciadores más populares, llegando a más de 156 mil seguidores en YouTube.

Además, era parte de ‘Los Compas Cln’, con quiénes elaboraba dinámicas para regalar dinero a las personas, y hacía mancuerna para realizar bromas con ‘Chino Feng’.

En su cuenta de Instagram, él dio a conocer que era padre de, aparentemente, cuatro pequeños, entre ellos una niña llamada Ximena.

‘El Gordo Peruci’ compartía imágenes de su hogar y familia en Instagram.
‘El Gordo Peruci’ compartía imágenes de su hogar y familia en Instagram.
Imagen Leovardo Aispuro Soto/Instagram
Relacionados:
'El Gordo Peruci'Muertes de famososFamososAsesinatos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD