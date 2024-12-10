Asesinan al comediante ‘El Gordo Peruci’: lo que se sabe del ataque contra él y su esposa

Video Muere 'El Gordo Peruci' frente a su casa: imágenes de cómo hallaron sin vida al 'youtuber'

Leovardo Aispuro Soto, mejor conocido en redes sociales como ‘El Gordo Peruci’, murió la noche de este lunes 9 de diciembre.

De acuerdo con reportes de N+ y Azteca Noticias, él y su esposa, Brenda Félix, fueron atacados presuntamente por un comando de pistoleros frente a su domicilio, ubicado en Culiacán, Sinaloa, cerca de las 22:00 horas.

Según el periódico Viva Voz, los criminales dispararon “en repetidas ocasiones” contra el dúo, por lo que el ‘influencer’ habría quedado “tirado en el suelo”, mientras que su pareja “resultó lesionada”.

Luego de la agresión, supuestamente los vecinos de la zona alertaron a las autoridades con llamadas al 911, por lo que policías y personal de emergencias arribaron al lugar.

Tras las primeras averiguaciones, se confirmó que ‘El Gordo Peruci’ murió en el sitio debido a los impactos de balas que recibió.

El cuerpo del ‘youtuber’ fue levantado por los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de Sinaloa y trasladado al Servicio Médico Forense, indica Tribuna.

Esposa de ‘El Gordo Peruci’ habría sobrevivido

En un principio, a horas de sucedido el crimen, López-Dóriga Digital reportó que la esposa de ‘El Gordo Peruci’, Brenda Félix, había presuntamente fallecido después de ser trasladada a una clínica.

No obstante, posteriormente, Gerardo Mérida Sánchez, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, informó que ella se habría salvado.

“La femenina se encuentra en el hospital, creemos que hasta el reporte que se dio el día de ayer estaba aún con vida, estaba aún convaleciente en ese sentido”, dijo en conferencia de prensa.

Más recientemente, Claudia Zulema Sánchez Kondo, Físcal General del estado, aseveró que Félix sobrevivió a los hechos y seguía internada.

Hasta el momento, se desconoce el móvil del homicidio, así como cuántos son y las identidades de los perpetradores, aunque ya se abrió una carpeta de investigación.

¿Quién era ‘El Gordo Peruci’?

Leovardo Aispuro Soto, famoso como ‘El Gordo Peruci’, saltó al estrellato por sus colaboraciones en los videos de ‘Markitos Toys’, señala El Universal.

En sus propios clips para las diversas plataformas digitales, el artista realizaba ‘sketches’ humorísticos en los que inclusive incluía a su familia.

Su peculiar forma de contar historias lo llevaron a ser uno de los influenciadores más populares, llegando a más de 156 mil seguidores en YouTube.

Además, era parte de ‘Los Compas Cln’, con quiénes elaboraba dinámicas para regalar dinero a las personas, y hacía mancuerna para realizar bromas con ‘Chino Feng’.

En su cuenta de Instagram, él dio a conocer que era padre de, aparentemente, cuatro pequeños, entre ellos una niña llamada Ximena.