Muere famosa influencer de forma trágica: se trataría de ‘Barbie Regia’

Video Hallan sin vida a ‘tiktoker’ colombiana en México en misteriosas circunstancias en su apartamento

Ana Fabiola, mejor conocida como ‘Barbie Regia’, habría sido asesinada tras dejar a su hijo en la guardería, según reportes de Ray Elizalde, periodista del servicio de noticias N+.

La influencer fue hallada sin vida en el interior de su apartamento de Monterrey (México) la mañana del 4 de octubre por sus familiares, luego de que no asistiera, la noche del jueves a recoger a su hijo.

“Son familiares de la víctima quienes la encuentran en su cuarto de renta (…) ya sin vida. Esta persona, que sufre extrema violencia, fue degollada, dejada desnuda y en medio de un desastre”, comentó el reportero.

“Ella falta a recoger a su hijo en una guardería (…) Ella solía llevar al menor de edad para que lo cuidaran mientras ella realizaba sus actividades laborales. Lamentablemente, durante la tarde de ayer, prácticamente, la noche, no asiste a recoger al menor y es cuando su familia comienza a preguntarse en dónde se encontraba (porque) no contestaba su teléfono celular y cuando llegan a su domicilio, esta mañana, es cuando logran entrar por la fuerza y encuentran a esta persona muerta en la cama”, agregó.

El comunicador resaltó que fueron los paramédicos y protección civil quienes confirmaron la muerte de la influencer, presuntamente, atacada con un arma blanca.

“La víctima se trataría de una mujer de 30 años, identificada como Elizabeth ‘N’, esta persona, que según testimonios de algunos vecinos de la zona, solía ser visitada por algunos caballeros y bueno, se le veía frecuentemente acompañada de ellos”, continuó.

Ana Fabiola habría sido atacada con un arma blanda. Imagen Ana Fabiola / Instagram



Sobre el móvil del asesinato, Ray Elizalde comentó que las autoridades locales se encuentran investigando “una serie de amenazas y peleas” que la influencer, aparentemente ‘Barbie Regia’, sostuvo en X (antes Twitter) horas antes.

En cuanto al menor, se informó que éste ya se encontraba bajo el resguardo de “sus mismos familiares y de la misma expareja” de la influencer.

¿Quién era ‘Barbie Regia’, influencer presuntamente asesinada?

Cindy Elizabeth Hernández, mejor conocida en redes sociales como Ana Fabiola o ‘Barbie Regia’, era una modelo e influencer de contenido para adultos. Apenas el 19 de septiembre pasado había celebrado su cumpleaños.

La influencer había celebrado su cumpleaños junto a su hijo tan solo días atrás. Imagen Ana Fabiola / Instagram