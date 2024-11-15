Muertes de famosos

Los angustiantes últimos minutos de vida de Arturo García Tenorio: "Es espantoso"

El actor, que ganó fama por interpretar al papá de ‘Jaime Palillo’ en la telenovela ‘Carrusel’, falleció a los 70 años.

Elizabeth González.
Video Famosa presentadora de TV sufre muerte de su hijo de 4 años: accidente en piscina marcó su vida

Arturo García Tenorio murió a los 70 años el jueves 14 de noviembre. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por el productor Jorge Ortiz de Pinedo y la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de redes sociales.

¿De qué murió Arturo García Tenorio?

De acuerdo con el productor Jorge Ortiz de Pinedo, el actor, que alcanzó la fama tras interpretar al padre de ‘Jaime Palillo’ en la telenovela ‘Carrusel’, murió “por asfixia” y por complicaciones derivadas a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) que padecía desde hace años.

“Eso es lo que dice el parte médico, que murió por asfixia”, declaró en ‘Sale el Sol’ este 15 de noviembre.

“Poca gente sabe que Arturo tenía EPOC, lo mismo que yo tengo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y estaba muy mal, muy deteriorado”, explicó.

Así se reportó la muerte de Arturo García Tenorio.
Imagen ANDI / Instagram

El también actor reveló que previo al fallecimiento de su compañero estuvieron en pláticas, ya que tenía el propósito de trasladarlo al asilo de la Casa del Actor, en México.

“Quería irse a la Casa del Actor, pero no había podido hacer los trámites. Estábamos hablando con la directora de la casa y justamente ayer en la mañana hablaron y platicaron. Él quería que lo ayudáramos porque decía que no le hacían caso”, detalló.

“Resulta que él vivía solo, en una colonia muy alta, allá por el Ajusco, y para acabárla de amolar, nosotros que tenemos EPOC, nos cuesta trabajo respirar en la Ciudad de México, pero todavía, allá en el Ajusco, estás hablando de 200 metros de altura (656 ft) y estaba malito. Lo que hizo la directora fue hablar a la ANDA para que le mandaran una ambulancia (porque ya se sentía mal)”, continuó.

Así fueron sus últimos momentos con vida

Jorge Ortiz de Pinedo relató que horas antes de morir, Arturo García Tenorio se comunicó con la directora de la Casa del Actor, ya que estaba teniendo dificultades para levantarse y para que lo trasladaran al asilo.

“Curiosamente decía ‘no me puedo levantar’. El hombre estaba pasado de peso y fue un lío para que lo levantaran. Entonces, parece ser que a la hora de tratar de levantarlo, porque decían que no le veían nada malo, (…) y pasó esto que a la hora de tratar de quererlo transportar se asfixió, ya no pudo respirar, es horrible y es espantoso, pero es lo que dice el parte médico, el médico legista”, sentenció.

Arturo García Tenorio nació el 7 de octubre de 1954. Además de actor, también trabajó como director de escena en telenovelas. Al fallecido intérprete le sobreviven dos hijos, un hombre y una mujer.

Arturo García Tenorio con Ana Martín en telenovelas.
Imagen TelevisaUnivision


'El chapulín colorado', ‘Carrusel’, ‘María Mercedes’, ‘Despertar Contigo’, 'La madrastra', Corazón salvaje', ‘El Bienamado’, ‘Like’, ‘Los Elegidos’ y ‘Como dice el dicho’ fueron algunos de sus proyectos, siendo ‘Más vale sola’ el último.


