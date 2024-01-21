Pee Wee

Mánager de Pee Wee revela cómo está el cantante tras arresto y da detalles de lo que pasó

Pepe Rincón, el mánager de Pee Wee, confirmó el arresto del artista y dio detalles de lo que pasó momentos previos a su detención en Texas.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video ¿Qué estaba haciendo Pee Wee antes de ser arrestado? Este video lo muestra

Pepe Rincón, mánager de Pee Wee, confirmó el arresto del cantante ocurrido la madrugada de este sábado 20 de enero en Hidalgo, Texas.

Las primeras versiones señalaban que el cantante de 35 años había sido detenido por conducir presuntamente "intoxicado".

Mánager de Pee Wee revela detalles sobre arresto del cantante

Pepe Rincón confirmó al diario mexicano Reforma que el exvocalista de los Kumbia Kings fue arrestado "por conducir en presunto estado de ebriedad" y dio algunos detalles de lo que sucedió previo a la detención.

"Es una realidad. Él estaba en una reunión y lo detuvieron en el traslado de esa reunión a su domicilio en la madrugada", dijo el relacionista público a horas de la tarde de este sábado.

"En efecto, está detenido. Ya están obviamente los abogados en espera de hacer lo propio; pero honestamente todo (está) bien", aseguró.

Rincón alegó que sobre el artista existe un "cargo menor" y se tenía la esperanza que la situación jurídica de Irvin Salinas Martínez, nombre real de Pee Wee, fuera resuelta pronto.

"La detención fue en McAllen; y literal, el cargo es manejar tomado", insistió.

De acuerdo con Reforma, el manager del cantante no estaba en Texas al momento de la entrevista sino que se encontraba en California "por cuestiones laborales".

"Lo que yo he revisado es que está en el condado de Hidalgo. Recordemos que al no estar yo en Texas, pues no hay una información certera. Todo esto lo sé por familiares que me han hecho saber la información", aclaró.

Según datos del diario mexicano, el arresto del intérprete "no afecta hasta el momento sus actividades artísticas, pues será hasta el martes 23 de enero cuando Pee Wee reactive su agenda laboral".

Medios como Despierta América difundieron la foto de la ficha de arresto del cantante.

Pee Wee fue arrestado en Texas por conducir presuntamente alcoholizado.
Pee Wee fue arrestado en Texas por conducir presuntamente alcoholizado.
Imagen Despierta América/Instagram


En redes sociales se ha difundido un video que supuestamente correspondería a la "reunión" a la que acudió Pee Wee y de la que presuntamente habría salido con copas de más. En las imágenes se le ve cantando a todo pulmón junto a otra persona

Video “Se metieron con un abogado”: mánager de Pee Wee da la cara por el supuesto matrimonio con el cantante
