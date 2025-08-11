Pee Wee

Arrestan a Pee Wee, exintegrante de Kumbia Kings: lo que se sabe

El cantante fue arrestado en Edimburg, Texas, por conducir en estado de ebriedad. Esta es la segunda vez que Pee Wee se encuentra en prisión.

Por:
Elizabeth González.
Video El arresto de Pee Wee no fue su momento más polémico: los escándalos que ha enfrentado

Pee Wee, exintegrante de Kumbia Kings y Kumbia All Starz, fue arrestado el 10 de agosto en Edimburg, Texas, por conducir en estado de ebriedad.

En la cuenta de X de Texan Report se dio a conocer que el cantante fue detenido la noche del domingo "una vez más por el cargo de Conducir Bajo la Influencia (DWI)" y "según los registros de la cárcel", este sería su segundo arresto por el mismo cargo "en los últimos años".

De acuerdo con el periodista Carlo Uriel, la detención del intérprete, de 36 años, habría ocurrido alrededor de las 10 de la noche y su equipo legal ya estaría "trabajando para ver la posibilidad de salir bajo fianza”.

Pee Wee fue arrestado por conducir bajo los efectos del alcohol.
Imagen X

Sería su segundo arresto

En enero de 2024, Irving Salinas Martínez, nombre de pila de Pee Wee, fue arrestado por conducir en estado de ebriedad. Su detención fue confirmada por su mánager, Pepe Rincón, quien detalló que los hechos sucedieron en Alamos, Texas.

Tras obtener su libertad bajo fianza, el actor de ‘Camaleones’ rompió el silencio en el programa mexicano ‘Ventaneando’, donde no solo admitió su “irresponsabilidad” sino que también puntualizó que estaba “arrepentido” y que no volvería a suceder.

"En la madrugada me arrestaron y pasé unas horas, creo que fueron un total de 11 a 12 horas en la cárcel, nunca me había pasado. Me dieron la posibilidad que firmes por ti mismo y aceptes que vas a asistir a la corte en 30 días, que va a ser lo que va a suceder”, dijo.

“Obviamente, estoy arrepentido, apenado. No es el mensaje que quiero dar a la juventud, al público en general. Con el corazón en la mano, estoy aquí dando la cara", sentenció.


