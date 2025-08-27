Pee Wee anuncia la muerte de su papá tras polémico arresto: él lo encontró sin vida

Pee Wee, exintegrante de Kumbia Kings y Kumbia All Starz, dio a conocer el fallecimiento de su papá tras su polémico arresto en Edinburg, Texas.

El cantante reveló que un mes antes de ser detenido por conducir a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, su padre, Horacio Salinas, trascendió, situación que lo tenía muy afectado y “en duelo”.

“La verdad es que he vivido momentos muy complicados en estas últimas semanas. Desafortunadamente perdí a mi papá hace un mes, dos semanas y estoy viviendo mi duelo”, dijo en la emisión de este 27 de agosto.

¿De qué murió el papá de Pee Wee?

El intérprete de ‘Duele decirte adiós’ compartió que la causa de muerte de su padre fue a causa de un colapso en sus pulmones, lo cual tenia como antecedente un paro cardíaco que el señor Salinas había sufrido “hace 8 años”.

“Mi papá hace 8 años tuvo un paro cardíaco muy fuerte y después de eso vinieron muchas complicaciones. Yo fui el que me lo encontré en su casa sin vida y eso ha sido también algo complicado para mí. Lo que lo que pasó al final de cuentas fue que sus pulmones colapsaron y así me lo encontré”, agregó.

Sin dar más detalles sobre el fallecimiento de su padre, Pee Wee consideró que, tal vez en el futuro, necesite ayuda psicológica para superar el difícil momento por el que atraviesa.

“Yo sé que la voy a necesitar. Creo que ha pasado muy poco tiempo desde el entierro de mi padre y, en algún momento, yo sé que la voy a necesitar y la tomaré cuando esté listo”, subrayó.

Da detalles de su arresto

Por último, Irvin Salinas Martínez, nombre de pila de Pee Wee, declaró que el reciente fallecimiento de su padre lo llevó a aislarse del mundo y, a la vez, a no medir consecuencias por conducir a exceso de velocidad, lo que detonó su arresto.

“No me había reportado anteriormente porque literal ha sido muy difícil esta pérdida para mí. Ni siquiera quería salir de casa, de mi cama (…) Se me hizo sencillo irme a casa sin camisa, sin tenis… En eso me habla mi hermana y veníamos llorando y pues me pararon realmente por ir un poco rápido, y eso fue lo que realmente pasó. Me hicieron un examen de equilibrio, cosa que fue complicado por las circunstancias no estaba emocionalmente bien”, sentenció.

Luego de pasar unas horas en prisión, Pee Wee recobró su libertad la tarde del 11 de agosto tras pagar una fianza de 500 dólares.