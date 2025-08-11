Pee Wee, exintegrante de Kumbia Kings, sale de prisión tras pagar fianza

Video El arresto de Pee Wee no fue su momento más polémico: los escándalos que ha enfrentado

Pee Wee, exintegrante de Kumbia Kings y Kumbia All Starz, recobró su libertad la tarde de este lunes 11 de agosto luego de pagar una fianza de 500 dólares.

El cantante fue detenido una vez más la noche del domingo 10 de agosto en Edinburg, Texas, por “conducir bajo la influencia” (DWI) de alcohol, según los registros del Departamento de Seguridad Pública de Estados Unidos.

Hasta el momento, Irvin Salinas, nombre de pila de Pee Wee, no ha hecho comentarios sobre su detención. Sin embargo, el periodista Carlo Uriel, reportó que el intérprete de 'Mi Dulce Niña' se habría declarado culpable para obtener una fianza rápida y recuperar su libertad.

Previamente, el comunicador había señalado que el equipo legal del cantante se encontraba "trabajando para ver la posibilidad de salir bajo fianza”.

Pee Wee fue puesto en libertad tras pagar 5 mil dólares de fianza. Imagen Departamento de Seguridad Pública

Pee Wee ya había sido arrestado por el mismo delito

En enero de 2024, Pee Wee, fue arrestado por primera vez por conducir en estado de ebriedad. Su detención fue confirmada por su mánager, Pepe Rincón, quien detalló que los hechos sucedieron en Alamos, Texas.

Tras obtener su libertad bajo fianza, el actor de ‘Camaleones’ rompió el silencio en el programa mexicano ‘Ventaneando’, donde no solo admitió su “irresponsabilidad” sino que también puntualizó que estaba “arrepentido” y que no volvería a suceder.

"En la madrugada me arrestaron y pasé unas horas, creo que fueron un total de 11 a 12 horas en la cárcel, nunca me había pasado. Me dieron la posibilidad que firmes por ti mismo y aceptes que vas a asistir a la corte en 30 días, que va a ser lo que va a suceder”, dijo.

“Obviamente, estoy arrepentido, apenado. No es el mensaje que quiero dar a la juventud, al público en general. Con el corazón en la mano, estoy aquí dando la cara", sentenció.