Pee Wee es puesto en libertad tras ser arrestado y estar casi "14 horas" en prisión

Video ¿Qué estaba haciendo Pee Wee antes de ser arrestado? Este video lo muestra

Pee Wee ya goza de su libertad luego de que salió de prisión tras ser arrestado la madrugada del pasado sábado 20 de enero en Hidalgo, Texas.

Al cantante se le acusó de presuntamente conducir "intoxicado" un auto, según el registro de arresto difundido por algunos medios.

"La detención fue en McAllen; y literal, el cargo es manejar tomado", confirmó un día después a Reforma el mánager del artista, Pepe Rincón.

Es ahora el relacionista público quien también da a conocer la liberación de Irvin Salinas Martínez, nombre real de Pee Wee.

Pee Wee fue arrestado en Texas por conducir presuntamente alcoholizado. Imagen Despierta América/Instagram

Lo que se sabe sobre la liberación de Pee Wee

Pepe Rincón confirmó que Pee Wee, de 35 años, quedó en libertad luego de "unas 14 horas" en que estuvo detenido, según destacó el diario Reforma este domingo 21 de enero.

El medio citó a su mánager quien aseguró que el exvocalista de los Kumbia Kings "ya está en su casa".

"Ya salió el día de ayer (sábado) de prisión, ya tarde, no estuvo ni siquiera 14 horas", aseguró Rincón.

De acuerdo con los datos de Reforma, para la puesta en libertad del participante de Hotel VIP, que puedes ver aquí en ViX, "no fue necesario ni una fianza".

Se alegó que el "'criminal record'" (récord criminal) del cantante en Estados Unidos "está limpio": "Eso le ayudó mucho", informó su mánager.

"Salió bajo una modalidad que se llama 'PR Bond: A Personal Recognizance Bond', que es un bono de reconocimiento personal, también llamado bono personal o bono de firma, el cual permite ser liberado de la cárcel sin pagar nada. A diferencia de una fianza, que requiere que pague una cantidad de dinero en particular”, explicó Rincón.

"La cantidad de su fianza simplemente requiere un juramento de que comparecerá en la corte para su cita", señaló.

"Ya está en su casa desde el día de ayer, y eso es porque fue un cargo menor", insistió

Pee Wee “no opuso ningún tipo de resistencia” ante arresto

Pepe Rincón destacó que Pee Wee, al momento de ser detenido y arrestado por la policía, mantuvo la calma y obedeció a la autoridad.

"Es la primera vez que él tiene una infracción de tránsito, es la primera vez que tiene un arresto y al momento en el que lo arrestaron él obviamente, por su carácter, no puso ningún tipo de resistencia ni nada y acató todo tipo de órdenes", contó el mánager a Reforma.

"En este caso aplicó que al darle un PR Bond no se tuvo que pagar nada, sólo firmó su salida por su propia cuenta y en 30 días tendrá su encuentro con un juez quien le indicará qué sigue en su caso. Esto sucedió así porque básicamente fue su primera infracción", detalló.

Un día antes, Pepe Rincón reveló al mismo diario qué fue lo que sucedió previo a la detención del artista.

" Él estaba en una reunión y lo detuvieron en el traslado de esa reunión a su domicilio en la madrugada", dijo.

En redes sociales se ha difundido un video que supuestamente corresponde a la "reunión" a la que acudió el cantante y de la que presuntamente habría salido con copas de más. En las imágenes se le ve cantando a todo pulmón junto a otra persona

Pee Wee no emitió comentarios inmediatos en sus redes sociales tras ser puesto en libertad.