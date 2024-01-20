Pee Wee

Reportan que Pee Wee, exintegrante de los Kumbia Kings, fue arrestado en Texas

El cantante, de 35 años, habría sido arrestado por el departamento del alguacil en Hidalgo, Texas, por conducir presuntamente "intoxicado".

Ashbya Meré.
Video ¿Qué estaba haciendo Pee Wee antes de ser arrestado? Este video lo muestra

Pee Wee, exvocalista de los Kumbia Kings, habría sido arrestado este sábado 20 de enero en Hidalgo, Texas, por conducir en estado de ebriedad, reportó la 'influencer' Jacqueline Martínez 'Chamonic'.

De acuerdo con información de El Tejano, el cantante fue detenido por la agencia del alguacil de Hidalgo debido a que el cantante condujo su automóvil bajo los efectos del alcohol.

El reportero Carlos Uriel, señaló que Pepe Rincón, mánager de Irvin Salinas Martínez, nombre real del artista mexicoamericano de 35 años, le habría confirmado la información.

" Me confirma Pepe Rincón, mánager del cantante Pee Wee, que fue detenido en Estados Unidos por manejar en estado de ebriedad mientras conducía de una reunión a su domicilio. Me adelantan que los abogados de Pee Wee ya están trabajando en esto", se lee en el mensaje de la red social X.

¿Quién es Pee Wee?

Pee Wee, cuyo nombre real es Irvin Salinas Martínez, es un cantante y actor estadounidense-mexicano conocido por ser parte de Kumbia Kings y más tarde de los Kumbia All Starz. Fue uno de los miembros más jóvenes de la banda y se unió a ella en 2003.

Con Kumbia Kings, grabó su primer video musical titulado 'Sabes a chocolate'.

En 2008, Pee Wee decidió comenzar una carrera como solista y abandonó Kumbia All Starz. Desde entonces, ha lanzado varios álbumes en solitario y ha participado en programas de televisión como 'El Show de los Sueños', Hotel VIP, que puedes ver en ViX.

También incursionó en las telenovelas en 2009 junto a Belinda y Poncho Herrera en 'Camaleones'.

