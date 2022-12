Pee Wee reacciona a rumores de una relación y matrimonio con su mánager

Ante la polémica, el representante de Pee Wee compartió la reacción del cantante: " Nosotros nos atacamos de la risa [...] Me dice él: 'A mí la verdad no me interesa, yo no voy a salir a desmentir chismes ni difamaciones'. Yo la verdad tengo otra postura, nos vamos a ir por la vía jurídica", dijo a título personal Pepe Rincón en entrevista con 'Ventaneando'.