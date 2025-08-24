Hijo de Julio César Chávez queda en libertad tras presunto vínculo con cártel: los detalles

Video Imágenes del momento en que hijo de Julio César Chávez fue deportado de EEUU y entregado a México

El boxeador Julio César Chávez Jr., hijo del homónimo y legendario expugilista mexicano, fue vinculado a proceso este sábado 23 de agosto por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

Esto debido a la supuesta introducción clandestina de armas a México, como parte de una investigación contra varios miembros del Cártel de Sinaloa.

PUBLICIDAD

El caso contra el hijo de Julio César Chávez

La determinación de vincularlo a proceso lo acordó un juez del estado norteño de Sonora, quien ordenó que Chávez Jr. enfrente el proceso en libertad.

Sin embargo, no podrá salir de México, y dio un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Las medidas fueron anunciadas durante una audiencia que se desarrolló la tarde del sábado en el centro del poder judicial de la ciudad de Hermosillo, capital del estado, informó a la agencia AP uno de los abogados del boxeador, Rubén Benítez Álvarez.

Chávez participó en la audiencia de manera virtual desde el Centro Federal de Reinserción Social de Hermosillo, a donde ingresó la semana pasada tras su deportación de EEUU.

Se esperaba que el boxeador fuera excarcelado en las próximas horas para proseguir su proceso por "delincuencia organizada en la modalidad de participar, sin funciones de dirección, administración ni liderazgo, para la introducción clandestina a México de armas de fuego", indicó a la prensa Benítez Álvarez, quien atribuyó a "especulaciones" y "leyendas urbanas" las acusaciones de la Fiscalía contra su defendido.

¿Cuántos años podría estar en prisión hijo de Chávez?

El abogado afirmó que de ser declarado culpable, Chávez Jr., de 39 años, podría enfrentar una condena de cárcel de entre cuatro y ocho años.

El famoso púgil, quien también ha llegado a ser comentarista en TV, vivía desde hace varios años en Estados Unidos.

Fue detenido el pasado 2 de julio por agentes federales frente a su casa de Los Ángeles por exceder la duración de su visa y mentir en una solicitud para obtener la tarjeta de residencia.

PUBLICIDAD

El arresto se realizó pocos días después de un combate que tuvo con el boxeador estadounidense Jake Paul en Los Ángeles.

Luego de casi mes y medio de su detención, Chávez fue deportado el 19 de agosto y entregado a agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, quienes lo trasladaron al Centro Federal de Reinserción Social de Hermosillo.

Desde el 2019 la FGR inició una investigación contra el boxeador tras una denuncia que presentaron las autoridades estadounidenses contra el Cártel de Sinaloa por delincuencia organizada, tráfico de personas, tráfico de armas y narcotráfico.

La vida del hijo del célebre Julio César Chávez, uno de los boxeadores mexicanos más populares y exitosos en la historia, ha estado marcada por los escándalos durante una carrera boxística transcurrida a la sombra de su padre.

Chávez Jr. ha librado una lucha contra la adicción a varias drogas durante buena parte de su carrera y ha sido arrestado en repetidas ocasiones. En 2012 fue hallado culpable de conducir ebrio en Los Ángeles y se le sentenció a 13 días de cárcel.