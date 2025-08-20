Dictan prisión preventiva a hijo de Julio César Chávez por presuntos vínculos con el crimen organizado

Video Imágenes del momento en que hijo de Julio César Chávez fue deportado de EEUU y entregado a México

Julio César Chávez Jr se queda en la cárcel hasta que se esclarezca su situación jurídica. Este miércoles 20 de agosto, un juez federal en Sonora dictó prisión preventiva contra el hijo de Julio César Chávez, quien es acusado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La decisión del juez de control Enrique Hernández derivó al traslado inmediato del pugilista mexicano al penal del estado de Sonora, donde permanecerá internado mientras se define su situación jurídica.

De acuerdo con El Universal, la defensa de Julio César Chávez Jr solicitó la ampliación del plazo constitucional con el fin de reunir pruebas que respalden su inocencia, por lo que la audiencia de vinculación a proceso fue programada para el sábado 23 de agosto a las 5 de la tarde.

En la audiencia celebrada este miércoles 20 de agosto en el Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, Sonora, Julio César Chávez Jr. fue imputado por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en contra de la Ley Federal de Armas de Fuego y explosivos.

¿Por qué arrestaron a Julio César Chávez Jr?

El 3 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó sobre el arresto de Julio César Chávez Jr por el presuto delito de vínculos con el crimen organizado.

En su comunicado, las autoridades lo calificaron como un “delincuente indocumentado” y de inmediato comenzó su trámite de deportación. Además, se puntualizó que el boxeador tenía “una orden de arresto vigente en México por su participación en el crimen organizado y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos”.

El Departamento de Seguridad Nacional también dio a conocer que el 2 de abril de 2024, Chávez presentó una solicitud para un estatus de residencia permanente en Estados Unidos, ya que está casado con una ciudadana americana quien, según el gobierno, “está conectada con el Cartel de Sinaloa” a través de una relación previa con el fallecido hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

La madrugada del 19 de agosto, Julio César Chávez Jr fue deportado por el gobierno de Estados Unidos a Hermosillo, Sonora, luego de más de un mes de su arresto. A su llegada, el hijo de Julio César Chávez fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 11, ubicado en la carretera Hermosillo – Bahía de Kino, en Hermosillo, Sonora.