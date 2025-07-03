Escándalos

Julio César Chávez rompe el silencio tras arresto de su hijo: lo vinculan con famoso cartel

El comentarista deportivo emitió un comunicado acerca de la detención y deportación de su hijo. El boxeador Julio César Chávez Jr es señalado por sus supuestos vínculos con el crimen organizado.

Por:Elizabeth González
Video Así fue el lujoso cumpleaños de Julio César Chávez con Edith Márquez y más famosos

Julio César Chávez rompió el silencio tras el arresto de su hijo, el boxeador Julio César Chávez Jr. El pugilista mexicano fue detenido por autoridades migratorias este 2 de julio por el presunto delito de vínculos con Cartel de Sinaloa.

Por medio de un comunicado, el comentarista deportivo reveló que tanto él como su familia se encontraban “consternados” ante la situación que viven y, sin entrar en detalles, externó su apoyo a su hijo.

“En estos momentos difíciles, reiteramos nuestro total e incondicional apoyo a Julio. Confiamos plenamente en su inocencia y en su calidad humana, así como en las instituciones de justicia tanto de México como de los Estados Unidos, en quienes depositamos nuestra esperanza para que esta situación se aclare conforme a derecho y a la verdad”, expresó este 3 de julio.

Julio César Chávez expuso en su mensaje que, ante todo, su hijo es “un ser humano que ha enfrentado múltiples retos en su vida personal y profesional”, por lo que esperan que salga adelante una vez más.

Asimismo pidieron respeto ante el delicado momento que atraviesan como familia e hicieron un llamado a no emitir “juicios anticipados”.

“Pedimos respeto, que se garantice el debido proceso legal y que se eviten juicios anticipados que vulneren su dignidad y la de quienes lo rodeamos”, dijo y subrayó que no haría más declaraciones sobre el tema para no entorpecer el proceso legal.

El comunicado de Julio César ante arresto de su hijo.
El comunicado de Julio César ante arresto de su hijo.
Imagen Julio César Chávez / Instagram


“Apelamos a su sensibilidad y comprensión para respetar nuestra decisión de no emitir más declaraciones en este momento (…) Rogamos por una pronta resolución que esclarezca los hechos a favor de Julio y reiteramos nuestro llamado a la prudencia, al respeto y a la objetividad”, sentenció el amigo de Yolanda Andrade.

¿Por qué arrestaron a Julio César Chávez Jr?

Este jueves 3 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó sobre el arresto de Julio César Chávez Jr. Las autoridades lo calificaron como un “delincuente indocumentado”, razón por la que ya estaban “tramitando su deportación” a México.

En su informe, señalaron que aparentemente Chávez estaba “afiliado al Cartel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera", y que tenía una “orden de arresto vigente en México por su participación en el crimen organizado y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos".

Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional dio a conocer que el 2 de abril de 2024, Chávez presentó una solicitud para un estatus de residencia permanente en Estados Unidos, ya que está casado con una ciudadana americana quien, según el gobierno, “está conectada con el Cartel de Sinaloa” a través de una relación previa con el fallecido hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

