Hijo de Julio César Chávez ingresa a penal de máxima seguridad: ya fue deportado
El boxeador mexicano fue arrestado a principios de julio por el presunto delito de vínculos con el crimen organizado. El hijo de Julio César Chávez ya fue deportado por el gobierno de Estados Unidos.
El hijo de Julio César Chávez fue ingresado a un penal de máxima seguridad en México la madrugada del 19 de agosto. El boxeador fue deportado por el gobierno de Estados Unidos a Hermosillo, Sonora, luego de más de un mes de su arresto.
De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el pugilista fue deportado en la Garita de Dennis Deconcini, en Nogales, Sonora, donde agentes de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) lo detuvieron y lo trasladaron a los separos de la jefatura de la PFM en Hermosillo, para ponerlo a disposición del juez federal que ordenó su captura.
Según el documento publicado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al momento de su detención, Julio César Chávez Jr vestía “panst negro, playera blanca, sudadera negra con gorro y tenis rojos”.
El periodista Carlos Jiménez reportó que el hijo de Julio César Chávez fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO)número 11, ubicado en la carretera Hermosillo – Bahía de Kino, en Hermosillo, Sonora.
¿Por qué arrestaron a Julio César Chávez Jr?
El 3 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó sobre el arresto de Julio César Chávez Jr por el presuto delito de vínculos con el crimen organizado.
En su comunicado, las autoridades lo calificaron como un “delincuente indocumentado” y de inmediato comenzó su trámite de deportación. Además, se puntualizó que el boxeador tenía “una orden de arresto vigente en México por su participación en el crimen organizado y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos”.
El Departamento de Seguridad Nacional también dio a conocer que el 2 de abril de 2024, Chávez presentó una solicitud para un estatus de residencia permanente en Estados Unidos, ya que está casado con una ciudadana americana quien, según el gobierno, “está conectada con el Cartel de Sinaloa” a través de una relación previa con el fallecido hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
Su padre, el exboxeador Julio César Chávez no hizo comentarios de inmediato.