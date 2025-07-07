Escándalos de famosos

¿Julio César Chávez Jr desapareció tras arresto?: su abogado “no tiene ni idea” dónde está

El boxeador mexicano no se presentó en la audiencia que tenía programada este lunes 7 de julio en el Tribunal Superior de Los Ángeles. Su abogado desconoce si sigue en Estados Unidos.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Las imágenes del arresto de Julio César Chávez Jr. en Los Ángeles

Julio César Chávez Jr se encuentra en el ojo del huracán por su presunta desaparición de Estados Unidos luego de ser arrestado el 3 de julio en Los Ángeles.

Este lunes 7 de julio, el boxeador mexicano tenía programada una audiencia en el Tribunal Superior de Los Ángeles para solicitar la libertad anticipada de un programa relacionado con una acusación por posesión de armas de fuego. Sin embargo, no se presentó.

Al respecto, su abogado Michael Goldstein fue interceptado por el sitio USA Today, a quien declaró que “no sabía la ubicación de su cliente”. Explicó que hasta hace dos días se enteró que Chávez Jr estaba en Hidalgo, Texas, bajo la custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Sin embargo, cuando fue cuestionado sobre si Julio César Chávez Jr seguía en Estados Unidos, señaló: " No tenemos ni idea. No tenemos información. Desafortunadamente”.

¿En dónde está Julio César Chávez Jr?

De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, el hijo de Julio César Chávez se encontraría en Texas. Asimismo explicó que la razón por la que el pugilista mexicano no se habría presentado en la audiencia de este lunes es porque se encuentra bajo resguardo de la DHS, ya que está en un proceso de deportación.

“Chávez no fue porque, obviamente, lo detuvo una agencia federal desde la semana pasada y está en proceso de deportación. Julio César Chávez Jr permanece bajo custodia del DHS sujeto a un proceso de ‘remoción acelerada’. Fu trasladado a Texas.

¿Por qué arrestaron a Julio César Chávez Jr?

El 3 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó sobre el arresto de Julio César Chávez Jr Las autoridades lo calificaron como un “delincuente indocumentado”, razón por la que ya estaban “tramitando su deportación” a México.

En su informe, señalaron que aparentemente Chávez estaba “afiliado al Cartel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera", y que tenía una “orden de arresto vigente en México por su participación en el crimen organizado y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos".

Por otro lado, el Departamento de Seguridad Nacional dio a conocer que el 2 de abril de 2024, Chávez presentó una solicitud para un estatus de residencia permanente en Estados Unidos, ya que está casado con una ciudadana americana quien, según el gobierno, “está conectada con el Cartel de Sinaloa” a través de una relación previa con el fallecido hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

