Arrestan a hijo de Julio César Chávez por supuestos vínculos con cartel: será deportado

Julio César Chávez Jr. fue arrestado este jueves 3 de julio por el presunto delito de vínculos con el crimen organizado, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En su comunicado, las autoridades calificaron al hijo de Julio César Chávez como un “delincuente indocumentado”, razón por la que ya estaban “tramitando su deportación” a México.

“Chávez es ciudadano mexicano y tiene una orden de arresto vigente en México por su participación en el crimen organizado y tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos", mencionaron.

"También se cree que Chávez está afiliado al Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera designada. El ICE arrestó a Chávez en Studio City, California, el 2 de julio”, agregaron y detallaron Chávez ingresó al país legalmente con una visa de turista B2, la cual era válida hasta febrero del 2024.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, el 2 de abril de 2024, Chávez presentó una solicitud para un estatus de residencia permanente en Estados Unidos, ya que está casado con una ciudadana americana quien, según el gobierno, “está conectada con el Cártel de Sinaloa” a través de una relación previa con el fallecido hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.