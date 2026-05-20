Arrestos

Arrestan a ‘influencer’ y a su padre por presuntamente planear el asesinato de famoso cantante

Las autoridades señalan a la ‘influencer’ Gabbie González y a su padre de supuestamente intentar contratar a un sicario para acabar con la vida de Jack Avery, quien es padre de su hija de 7 años.

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Por:Elizabeth González
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La ‘influencer’ Gabbie González y su padre, Francisco Javier González, fueron arrestados el 18 de mayo por presuntamente planear el asesinato de Jack Avery, exintegrante de la boy band Why Don’t We.

La ‘influencer’ fue detenida, sin derecho a fianza, por la Oficina de Investigación del Fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles, mientras que su padre fue arrestado en el Condado de Seminole, Florida. Ambos enfrentan cargos por conspiración de asesinato, intento de asesinato e incitación al crimen.

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De acuerdo con El Mundo, el arresto de ambos estaría relacionado con una disputa legal con el cantante Jack Avery mantiene, desde 2021, con Gabbie González por la custodia de Lavender, su hija de 7 años.

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¿Por qué fueron arrestados padre e hija?

Según documentos judiciales a los que tuvo acceso El Mundo, desde 2021 Gabbie comenzó a tener conversaciones con su padre sobre la posibilidad de contratar un sicario para, supuestamente, desaparecer al padre de su hija.

La investigación sostiene que Francisco primero intentó reunir material comprometedor contra el cantante, pero luego habría escalado a buscar personas que supuestamente lo intimidaran o atacaran.

En los reportes judiciales también aparece el nombre de Kai Cordrey, instructor de surf en Hawái y expareja de Gabbie, quien presuntamente habría actuado como intermediario en la búsqueda del sicario.

Sin embargo, el presunto sicario resultó ser un agente encubierto del FBI, con quien varias veces habrían discutido distintas formas de ejecutar el plan que acabaría con la vida del cantante. Supuestamente, una de sus ideas fue simular un accidente automovilístico.

De acuerdo con documentos obtenidos por People, el padre de Gabbie González fue la fuente de financiamiento detrás del plan, mientras que Cordrey fue quien supuestamente transfirió “dos sumas separadas de 5 mil dólares a una cuenta de criptomonedas Gemini”.

El cantante Jack Avery fue alertado sobre un intento de asesinato

En septiembre, Jack Avery reveló en entrevista con ‘Zach Sang Show’ que agentes del FBI se presentaron en la puerta de su casa para informarle sobre que “alguien contrató a alguien” para matarlo.

En documentos obtenidos por TMZ, Jack Avery compareció ante las autoridades el martes 19 de mayo para solicitar una orden de restricción temporal contra Gabbie, a quien también acusa de haberlo difamado frente a su hija de 7 años.

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