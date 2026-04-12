Alberto del Río 'El Patrón' 'El Patrón' sale de prisión tras pago de multa millonaria por presunta violencia contra su esposa El famoso luchador Alberto del Río 'El Patrón' obtuvo su libertad luego de que un juez en México le concediera la suspensión condicional del proceso que enfrenta por el delito de presunta violencia familiar reiterada, tras el pago de una cuantiosa multa.



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El luchador Alberto del Río fue liberado de prisión este sábado 11 de abril luego de que un juez de control en San Luis Potosí, México, le concediera la suspensión condicional del proceso que enfrenta, según detalló el diario mexicano Reforma.

Al famoso luchador se le acusó por el delito de presunta violencia familiar reiterada contra su esposa Mary Carmen Rodríguez.

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‘El Patrón’ queda libre

Según Reforma, la también celebridad de reality shows realizó "el pago de una garantía económica por un millón 130 mil pesos", es decir una multa de unos 64 mil dólares.

El luchador recuperó su libertad de manera inmediata tras concluir la audiencia celebrada este sábado.

Durante la audiencia celebrada en el Centro Integral de Justicia Penal de La Pila, José Alberto Rodríguez Chucuan —nombre real del luchador— fue vinculado a proceso.

No obstante, la autoridad judicial determinó que podía continuar el procedimiento en libertad, sujeto a una serie de condiciones legales.

De acuerdo con lo resuelto por el juez Paulo César Ramiro Zúñiga, el proceso quedó suspendido por un periodo de seis meses, lapso en el que el imputado deberá cumplir medidas cautelares mientras se evalúa su conducta.

Entre ellas, se establece la prohibición de acercarse a la presunta víctima, la obligación de mantener buena conducta, someterse a supervisión periódica y acatar las medidas de protección dictadas por el juzgado. En caso de incumplimiento, el proceso penal podría reactivarse.

'El Patrón' fue detenido el pasado 6 de abril en el fraccionamiento Lomas del Tec, en la capital potosina, luego de que su pareja realizara una llamada al número de emergencias 911 para denunciar una presunta agresión física. Elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron al lugar y encontraron a la víctima con lesiones visibles en el rostro y los brazos.

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Tras estos hechos, la Fiscalía General del Estado integró una carpeta de investigación por los delitos de violencia familiar y lesiones, lo que derivó en la audiencia inicial y la posterior vinculación a proceso.

La suspensión condicional representa una alternativa legal sujeta al estricto cumplimiento de las disposiciones judiciales, dado que el delito de violencia familiar reiterada puede derivar en sanciones que incluyen penas de prisión, dependiendo de la gravedad de los hechos y la reincidencia.

El pasado de ‘El Patrón’

Este no es el primer señalamiento de esta naturaleza contra el exintegrante de la WWE. En 2020, fue detenido en Texas tras una denuncia similar, y una expareja también lo acusó de presunta agresión sexual, caso que posteriormente fue retirado.

El caso más reciente permanecerá abierto dentro del sistema penal mexicano, con una audiencia de revisión programada para el 29 de octubre de 2026, fecha en la que el juez evaluará si Alberto del Río cumplió con las condiciones impuestas.

Rodríguez Chucuan inició su carrera profesional a principios de la década de 2000 bajo el nombre de Dos Caras Jr., siguiendo el legado de una familia emblemática de la lucha libre.

Logró consolidarse primero en el circuito mexicano y posteriormente en Estados Unidos, donde alcanzó proyección internacional.