Alberto del Río 'El Patrón' Alberto del Río ‘El Patrón’ se queda en prisión tras presunta agresión a su pareja El luchador fue arrestado el lunes 6 de abril en San Luis Potosí por presunta violencia física y verbal en agravio a su pareja, Mary Carmen Rodríguez. Alberto del Río ‘El Patrón’ solicitó al juez llevar el proceso en libertad, pero le fue negada la petición.



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Alberto del Río ‘El Patrón’ se queda en prisión preventiva justificada luego de ser acusado de presuntamente agredir física y verbalmente a su pareja, la ciclista mexicana Mary Carmen Rodríguez.

Este jueves 9 de abril, un juez de control de San Luis Potosí determinó que el famoso luchador debía permanecer en prisión preventiva justificada. De acuerdo con Milenio, su defensa solicitó “la duplicidad del término constitucional”.

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El mismo medio refiere que ‘El Patrón’ se "acogió al término constitucional de 72 horas" para definir su situación jurídica" y que, además, solicitó llevar su proceso en libertad, “pero el juez le negó la petición”.

El sábado 11 de abril se reanudará la audiencia de vinculación a proceso y se definirá si Alberto del Río ‘El Patrón enfrentará su proceso legal en prisión o en libertad. El luchador deberá permanecer en el Penal de La Pila hasta que su situación se defina.

Una audiencia privada

Minutos antes de que diera inicio la audiencia de Alberto del Río, Rocío López, corresponsal de Milenio, informó que el juez de control decretó “audiencia privada” a solicitud de la defensa de ‘El Patrón’.

Según reportes, los abogados del luchador argumentaron que “al ser su cliente una figura pública, la difusión de detalles de los señalamientos de presunta violencia contra su pareja sentimental, podrían poner en riesgo su integridad física”.

“La víctima se sumó a esta solicitud, destacando que hay menores de edad”, dijo la reportera.

“Ella afirma que hay menores de edad involucrados en la denuncia y que justifica la privacidad de la audiencia para proteger el interés superior (…) suspendió la audiencia pública, garantizando así la protección de la niñez y la integridad de las partes involucradas, dejando, en este caso, el derecho a la publicidad que tenemos los medios de comunicación”, agregó y puntualizó que “al momento de esta audiencia”, la pareja del luchador tendría “un golpe en el rostro, justo abajo del pómulo”.

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Su arresto

Alberto del Río ‘El Patrón’ fue arrestado el lunes 6 de abril en San Luis Potosí por supuestamente agredir a su pareja, Mary Carmen Rodríguez, en su domicilio ubicado en Lomas del Tecnológico.

De acuerdo con diario Reforma y El Universal, el exmiembro de la AAA y WWE fue detenido en flagrancia por elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) después de recibir una llamada de emergencia por parte de la víctima.

Tras el arresto de Alberto del Río, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí inició una carpeta de investigación en su contra por el presunto delito de violencia familiar.

A Alberto del Río 'El Patrón' lo investigan por presunta violencia familiar. Imagen Fiscalía San Luis Potosí / X