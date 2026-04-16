Actores Hollywood

Exestrella infantil de 'Little Rascals' es arrestada: su vida dio radical giro tras hacer "voto de pobreza"

Brandon ‘Bug’ Hall, quien interpretó al entrañable personaje de Alfalfa en ‘The Little Rascals’, fue detenido por un delito que cometió en 2024. La exestrella infantil se retiró para dedicarse a su religión y renunció a sus bienes materiales.

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Por:Univision
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Brandon ‘Bug’ Hall, exestrella infantil recordada por interpretar a Alfalfa en la película de 1994 ‘The Little Rascals’ (‘Pequeños traviesos’), fue arrestado el 13 de abril en el estado de Ohio, luego de no presentarse a una audiencia judicial relacionada con una infracción de tránsito de 2024.

De acuerdo con documentos citados por medios como TMZ y People, el actor retirado, de 41 años, fue detenido por un cargo de incomparecencia ante la corte.

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¿Qué hizo el intérprete de Alfalfa?

El caso de Brandon Hall inició el 29 de octubre de 2024, cuando fue multado por no presentar prueba de seguro de responsabilidad civil durante una intervención policial en Ohio.

El actor debía acudir a una audiencia programada para el 31 de diciembre de 2024, pero no se presentó, lo que derivó en la emisión de una orden de arresto, la cual finalmente fue ejecutada en abril de 2026.

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Según reportes de TMZ, “no se trata de un delito grave”, sino de un proceso administrativo derivado de una infracción de tránsito.

People informó el 14 de abril que, “según la Oficina del Sheriff del Condado de Marlon”, Brandon “ya no se encuentra bajo custodia”.

Esta no es la primera vez que Hall tiene problemas con la ley, en junio de 2020, la exestrella infantil fue detenido en Weatherford, Texas, por un delito menor relacionado con la inhalación de sustancias químicas volátiles. Lo encontraron en un hotel con varias latas de aerosol.

Brandon 'Bug' Hall dio vida a Alfalfa en 'The Little Rascals'.
Brandon 'Bug' Hall dio vida a Alfalfa en 'The Little Rascals'.
Imagen Getty Images, Universal Pictures

Hizo "voto de pobreza" y ahora vive sin electricidad

Brandon ‘Bug’ Hall alcanzó fama internacional en la década de 1990 como Alfalfa Switzer, uno de los personajes principales en ‘The Little Rascals”. Posteriormente, participó en películas como ‘The Big Green’, ‘Honey, We Shrunk Ourselves’ y ‘American Pie Presents: The Book of Love’, además de series como ‘CSI’, ‘Castle’ y ‘Criminal Minds’.

Sin embargo, tras su arresto en 2020 decidió alejarse del foco público y declaró que adoptó un estilo de vida austero, viviendo fuera de la red eléctrica junto a su esposa y sus cinco hijos, tras hacer un “voto de pobreza” por motivos religiosos. Además, regaló la mayor parte de sus bienes para vivir solo con un ingreso tradicional, según contó a Daily Mail.

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Actualmente reside en una propiedad de 80 acres en Mountain View, Arkansas y, de acuerdo con la información, habitan una “ autocaravana equipada con un pozo de agua y un generador”, reporta Miami Herald.

El mencionado diario también informó que los hijos de la exestrella infantil reciben educación en casa, y “Hall ha descrito su enfoque de crianza como extremista, afirmando que pretende disuadirlos enérgicamente de asistir a la escuela o universidad tradicionales, a las que ha calificado de tonterías".

¿Por qué abandonó la actuación?

Según explicó en abril de 2025 en un video en su canal de YouTube, se identifica como un “extremista católico radical”, por lo cual decidió alejarse de la vida pública, pues “su carrera como actor ya no estaba en consonancia con su fe”.

The Little Rascals.
The Little Rascals.
Imagen Universal Pictures
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