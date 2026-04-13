Britney Spears Britney Spears ingresa a rehabilitación por abuso de sustancias a semanas de su arresto Britney Spears da un importante paso e igresa a rehabilitación luego de haber sido arrestada semanas atrás por conducir su auto de manera errática y bajo sospecha de estar bajo influjo de alcohol y drogas.



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Britney Spears ha ingresado en un centro de tratamiento por abuso de sustancias poco más de un mes después de que fuera arrestada bajo sospecha de que estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol y las drogas.

Britney Spears a ‘rehab’: detalles

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Un representante de Spears indicó en un correo electrónico a la agencia AP el domingo 12 de abril que la superestrella del pop de 44 años ingresó voluntariamente en el centro de rehabilitación.

Agentes de la Patrulla de Carretera de California recibieron un reporte el pasado 5 de marzo de que un BMW circulaba a gran velocidad y de manera errática por la autopista 101 en el condado Ventura, cerca de la línea con el condado de Los Ángeles, informó la CHP.

Spears, que vive en la zona, se sometió a una serie de pruebas de sobriedad en el lugar y fue arrestada bajo sospecha de conducir bajo los efectos de una combinación de alcohol y drogas, señalaron las autoridades. Fue trasladada a una cárcel del condado y quedó en libertad varias horas después.

Los investigadores remitieron el caso el 23 de marzo a la Fiscalía de Distrito del condado de Ventura, que planea tomar una decisión sobre los cargos contra Spears antes de una fecha de audiencia programada para el próximo 4 de mayo.

Un representante en ese momento calificó las acciones de Spears como “completamente inexcusables” y manifestó que, idealmente, sería "el primer paso en un cambio largamente postergado que debía ocurrir en la vida de Britney".

La compleja vida de Britney en los últimos años

Spears ha dejado en gran medida de lado su carrera musical. No ha salido de gira en casi ocho años y no ha publicado un álbum en casi una década.

Spears recuperó el control de las decisiones de su vida y de sus finanzas en 2021, cuando se disolvió una tutela ordenada por un tribunal tras casi 14 años.

Dos años después, publicó unas memorias de superventas llamadas 'The woman in me'.