Famosos Arrestan al luchador Alberto del Río ‘El Patrón’ por presunta violencia familiar El luchador fue arrestado este 6 de abril en San Luis Potosí, luego de que las autoridades mexicanas recibieran una llamada de emergencia al 911.

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El luchador Alberto del Río ‘El Patrón’ fue arrestado este lunes 6 de abril en San Luis Potosí luego de que las autoridades mexicanas recibieran una llamada de emergencia al 911.

De acuerdo con diario Reforma y El Universal, elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) fueron alertados al mediodía por una mujer que presuntamente habría recibido agresiones físicas y verbales por parte de su pareja, por lo que de inmediato acudieron al domicilio ubicado en Lomas del Tec.

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Según los primeros reportes, la mujer habría presentado “lesiones visibles en el rostro y brazos”, por lo que las autoridades procedieron a detener a Alberto del Río y, enseguida, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

Así fue presentado Alberto del Río 'El Patrón' ante las autoridades. Imagen Antonio Nieto / X



Luego de que se reportara la detención del exluchador de la WWE, sus fotografías bajo arresto fuero difundidas en redes sociales por periodista como Antonio Nieto y otros medios de comunicación. Hasta el momento, se desconoce más información sobre el caso.