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Arrestan al luchador Alberto del Río ‘El Patrón’ por presunta violencia familiar

El luchador fue arrestado este 6 de abril en San Luis Potosí, luego de que las autoridades mexicanas recibieran una llamada de emergencia al 911.

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Por:Elizabeth González
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El luchador Alberto del Río ‘El Patrón’ fue arrestado este lunes 6 de abril en San Luis Potosí luego de que las autoridades mexicanas recibieran una llamada de emergencia al 911.

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De acuerdo con diario Reforma y El Universal, elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) fueron alertados al mediodía por una mujer que presuntamente habría recibido agresiones físicas y verbales por parte de su pareja, por lo que de inmediato acudieron al domicilio ubicado en Lomas del Tec.

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Según los primeros reportes, la mujer habría presentado “lesiones visibles en el rostro y brazos”, por lo que las autoridades procedieron a detener a Alberto del Río y, enseguida, fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí.

Así fue presentado Alberto del Río 'El Patrón' ante las autoridades.
Así fue presentado Alberto del Río 'El Patrón' ante las autoridades.
Imagen Antonio Nieto / X


Luego de que se reportara la detención del exluchador de la WWE, sus fotografías bajo arresto fuero difundidas en redes sociales por periodista como Antonio Nieto y otros medios de comunicación. Hasta el momento, se desconoce más información sobre el caso.

En 2020, 'El Patrón' fue acusado por violencia doméstica en contra de su exesposa cuando radicaba en los Estados Unidos. Sin embargo, fue declarado no culpable por parte de la justicia del estado de Texas luego de un año.

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