Príncipe Andrew es expulsado de la residencia real y despojado de su título

El Palacio de Buckingham anunció que el rey Carlos III le retirará a su hermano, el príncipe Andrew, los títulos que aún conserva y lo desalojará de su residencia real, reporta AP.

En un comunicado, el palacio informó que Andrew será conocido como Andrew Mountbatten-Windsor y no como príncipe. Se mudará de su residencia en Royal Lodge a una vivienda privada. Estas medidas se toman tras las revelaciones sobre la relación de Andrew con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. El palacio expresó que el rey y la reina Camila se solidarizan con las víctimas y sobrevivientes de cualquier forma de abuso.

El Palacio de Buckingham declaró que el rey “inició un proceso formal para retirar los títulos y honores del príncipe Andrés”.

La presión sobre el palacio para expulsar al príncipe de Royal Lodge había ido en aumento después de que renunciara al uso del título de duque de York a principios de este mes debido a nuevas revelaciones sobre su amistad con Epstein y las acusaciones de una de las víctimas de Epstein, Virginia Roberts Giuffre.

Además el rey le retiró el título de príncipe que había ostentado desde su nacimiento como hijo de una monarca, la difunta reina Isabel II.

«Estas censuras se consideran necesarias, a pesar de que él continúa negando las acusaciones en su contra», declaró el palacio. «Sus Majestades desean dejar claro que sus pensamientos y su más sentido pésame han estado, y seguirán estando, con las víctimas y los supervivientes de cualquier forma de abuso».

Se espera que Andrew se traslade a una propiedad en la finca de Sandringham del rey, cerca de la costa noreste, y que reciba apoyo financiero privado de su hermano.

Su ex esposa, Sarah Ferguson, que vivía con él en la mansión de 30 habitaciones, tendrá que buscar un nuevo hogar.

Príncipe Andrew se retiró de la vida pública

El pasado 17 de octubre, el príncipe Andrew anunció en un comunicado publicado por el Palacio de Buckingham que "tras conversaciones con el Rey y mi familia inmediata y más amplia, hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real”.

Andrew, de 65 años, se retiró de la vida pública en 2019 y con esta decisión dijo haber dado "un paso más".

Príncipe Andrew y sus escándalos con Virginia Giuffre

y Epstein

El príncipe pierde sus títulos y es expulsado de la residencia real después de la publicación de las memorias póstumas de Virginia Roberts Giuffre, quien acusó haber mantenido relaciones sexuales con él cuando tenía 17 años.

Giuffre denunció que el hermano menor del rey Carlos III la agredió sexualmente tres veces cuando era menor de edad en la mansión de Epstein en Nueva York y en la isla privada que el fallecido magnate tenía en las Islas Vírgenes Estadounidenses. Ella lo demandó en 2021.

El príncipe Andrew negó las acusaciones en una entrevista concedida a la BBC en 2019, pero días más tarde renunció a sus funciones reales.