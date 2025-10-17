Príncipe Andrew renuncia a su título real: este es el escándalo detrás de su decisión

Video La delicada operación a la que fue sometida Kate Middleton: ¿cuánto tiempo estará en el hospital?

El príncipe Andrew ha anunciado su renuncia al título real de duque de York tras mantener conversaciones con el rey Carlos III y otros miembros de alto tango de la Familia Real, reporta Variety este viernes.

La decisión fue tomada después de que su amistad con el agresor sexual Jeffrey Epstein volvió a los titulares de prensa, informa la agencia AP.

PUBLICIDAD

Príncipe Andrew "da un paso más" tras retirarse de la vida pública

El miembro de la realeza anunció en un comunicado publicado por el Palacio de Buckingham este 17 de octubre que "tras conversaciones con el Rey y mi familia inmediata y más amplia, hemos concluido que las continuas acusaciones contra mí distraen del trabajo de Su Majestad y la Familia Real”.

Andrew, de 65 años, se retiró de la vida pública en 2019 y en esta ocasión afirma que "da un paso más".

"He decidido, como siempre, anteponer mi deber hacia mi familia y mi país. Mantengo mi decisión de hace cinco años de retirarme de la vida pública”.

"Con el consentimiento de Su Majestad, considero que debo dar un paso más. Por lo tanto, ya no usaré mi título ni los honores que me han sido conferidos. Como ya he dicho, niego rotundamente las acusaciones contra mí".

Escándalo del príncipe Andrew, Virginia Giuffre

y Epstein resurge

El anuncio ocurre tras la publicación de extractos de las memorias póstumas de Virginia Roberts Giuffre, quien acusó haber mantenido relaciones sexuales con el príncipe Andrew cuando tenía 17 años y lo demandó en 2021, reporta AP.

Aunque el príncipe negó las acusaciones durante una entrevista concedida en 2019 a la BBC, pocos días después renunció a sus funciones reales.

El caso del príncipe Andrew y Virginia Giuffre se resolvió en 2022 por una "suma no revelada". Ella murió por suicidio en abril pasado a los 41 años.