Aracely Arámbula enfrenta rumores sobre sus hijos tras reportarse que andarían en "malos pasos"

Video ¿Sus hijos ya fuman? Aracely Arámbula se pone como “leona” y así responde

Aracely Arámbula defendió a sus hijos Daniel, de 16 años, y Miguel, de 17, tras ser cuestionada sobre los rumores de que supuestamente ya son fumadores a una edad temprana.

Aracely Arámbula responde si sus hijos ya fuman

Un reciente video publicado por Kadri Paparazzi mostraba supuestamente a uno de los hijos de la actriz acercándose a un hombre que vendía cigarrillos afuera del teatro San Rafael.

El joven aparentemente le dio unas monedas al vendedor y se habría llevado tres cigarrillos.

Aunque no se le vio fumándolos ni tampoco está claro cuál de los hijos de 'La Chule' habría sido, las imágenes generaron controversia.

Aracely Arámbula fue cuestionada respecto a ellas y a las críticas que han recibido los chicos por supuestamente ser fumadores.

"No, mis hijos están en mucho deporte", dijo en declaraciones publicadas por El Universal este 26 de octubre.

" Están entrenando muchísimo, me siento muy orgullosa", advirtió sobre sus retoños que procreó con su ex Luis Miguel.

"Los acabo de inscribir en un gimnasio", reveló, "y están felices entrenando y están en clases de box, ya no inventen cosas, mis hijos son normales, muy sanos, no inventen".

El pasado 22 de octubre, Abigail Arámbula, sobrina de Aracely Arámbula, también fue cuestionada sobre este tema dada la cercanía que tiene con los hijos de su famosa tía.

"Se comentó que podrían estar en malos pasos", se le preguntó a la también actriz.

"Lo único que puedo decir es que son unos grandes adolescentes, ya no son unos niños, ellos ya están grandes, son demasiados maduros", contestó, " ellos están bien, tenemos una familia unida".

Poco se sabe sobre la vida de los hijos de Aracely Arámbula, quien cuida su privacidad al máximo.