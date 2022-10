Tras acusaciones de Ingrid Coronado, viuda de Fernando del Solar celebra su cumpleaños sin él

El 12 de octubre de 2022, la viuda de Fernando del Solar se sinceró sobre cómo ha enfrentado en los últimos meses la muerte del conductor argentino, así como el escrutinio público.

Al final del largo texto, en donde Anna Ferro señaló que se han “se han dicho tantas mentiras y medias verdades”, la viuda del conductor escribió que al día siguiente celebraría “su cumple”.

En su cumpleaños, el 13 de octubre, Anna Ferro aprovechó para contar cómo pasó este día sin Fernando y también habló un poco sobre cómo piensa lidiar con las polémicas y batallas que vive.

Viuda de Fernando del Solar celebra su primer cumpleaños sin él



En una serie de historias de Instagram, Anna Ferro se mostró agradecida por las muestras de cariño y felicitaciones que recibió en su cumpleaños, el cual se caracterizó por ser un día agridulce.

“Es un sabor entre amargo, dulce, pero celebro mi vida. Es un primer cumple sin Fer. No es sencillo, pero tampoco es imposible”.

Ferro señaló que confía que, con el tiempo, pueda encontrar su camino sin Fernando, a quien igualmente le mandó sus cariños.

“Solamente me queda agradecer un feliz cumpleaños para mi y un beso hasta el cielo porque sé que él está aquí conmigo”.

Anna quiso cerrar su mensaje con una reflexión sobre las batallas que ha vivido y el papel de víctima que a veces uno puede tener en estas situaciones.

“Sé que a veces las batallas te tumban. Sí, se tiene miedo. Sí, te siente vulnerable. Sí, te sientes roto, rota. Sí, lo sé, porque yo lo he pasado y yo también lo vivo, pero lo mejor que puedes hacer es salir de esa parte de víctima y ver cuál es tu responsabilidad y ver que aprendes con eso”.



Ferro no detalló exactamente las batallas que está librando en este momento, pero es sabido que existen ciertas polémicas tras la revelación del testamento de Fernando del Solar, en donde, de acuerdo con Ingrid Coronado, su exesposo dejó “desprotegidos a sus hijos”.

Asimismo, Coronado declaró en el programa de ‘Ventaneando’, el 5 de octubre de 2022, que Anna Ferro está viviendo de forma ilegal en un departamento que le pertenece a ella.

Ferro dejó en claro que está decidida a tener una postura positiva y resiliente ante los problemas, aún cuando estos provoquen sentimientos de enojo o tristeza.

“Se vale enojarse, se vale estar triste, se vale llorar. He aprendido que cuando tú caminas y vas agradeciendo a pesar del dolor, aunque sea a rastras, tienes que continuar. No por alguien más, sino por ti…Dios me ha enseñado que las cosas siempre son para mejor”



El dolor de la ausencia de Fernando y las polémicas que la han azotado en estos meses podrían haber mermado la alegría de este día tan especial para Ferro. Sin embargo, con base en las reflexiones de la instructora de yoga, intentó ser lo más positiva posible en este cumpleaños.