Angelique Boyer junto a Sebastián Rulli desea no defraudar a fans al hablar de su supuesta ruptura

Video No viven juntos, pero tienen una de las relaciones más sólidas: estas parejas de famosos nos devolvieron la fe en el amor

Angelique Boyer y Sebastián Rulli reaccionaron a los rumores que se viralizaron en redes sociales, donde se habló de una supuesta separación.

Fue en febrero pasado cuando la pareja permaneció entre las primeras casillas de tendencias en Twitter y principales buscadores por un presunto truene, pese a que días antes ambos presumieron su viaje por Argentina.

Sin que hasta el momento se sepa el origen del rumor, los protagonistas de telenovelas como ‘Teresa’ y ‘Lo que la vida me robó’ hablaron juntos para las cámaras de Televisa Espectáculos sobre cómo tomaron la falsa noticia.

"Choques de la irrealidad. Ninguna realidad, la verdad es que estamos muy bien y disfrutando y la verdad es que no sé cómo tienen tanta imaginación, cómo se les ocurre pensar que estamos mal", respondió Sebastián Rulli.

Angelique Boyer espera no defraudar a sus fans ante rumores de truene

La actriz compartió la sorpresa que se llevó al ver que sus nombres estaban entre las principales tendencias en redes sociales; sin embargo, reconoció que fue grato ver las reacciones positivas por parte de los usuarios.

"Nos sorprendió, la verdad no sabíamos por qué, nos veíamos en tendencia y no sabíamos ni por qué, pero bueno nos divertía mucho ver la reacción de la gente y eso se sintió lindo porque hubo mucha reacción positiva y amorosa", dijo.

Ante los buenos comentarios que recibieron, Boyer, de 35 años, compartió que "deseamos de verdad nunca defraudarlos y que este amor siempre sea ejemplar y nos dure toda la vida".

Angelique Boyer más enamorada de Sebastián Rulli

La pareja echó abajo cualquier especulación que ponga en duda los 9 años de relación que llevan compartiendo lo bien que la pasaron en su pasado viaje a Argentina del que la actriz confesó que regresó más enamorada de Rulli.