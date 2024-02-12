Sebastián Rulli por fin responde si su romance con Angelique Boyer acabó

Video Angelique Boyer responde si se puso celosa de Karely Ruiz tras foto con Sebastián Rulli

Sebastián Rulli enfrentó los rumores de una supuesta separación de Angelique Boyer.

Desde hace una semana atrás se ha especulado que la pareja presuntamente había terminado su relación amorosa tras nueve años de noviazgo.

Las especulaciones surgieron a través de redes sociales, en donde se afirmó que la pareja se había dejado de seguir. Univision Famosos verificó el pasado 8 de febrero que los actores aún estaban ligados en Instagram.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli todavía se siguen en Instagram. Imagen Angelique Boyer/Instagram y Sebastián Rulli/Instagram

¿Sebastián Rulli terminó con Angelique Boyer?

El protagonista de Teresa, que puedes ver aquí en ViX, fue abordado en el Aeropuerto de la Ciudad de México por medios como Despierta América y se le preguntó de manera frontal si era cierto el rumor de separación de Angelique Boyer.

"No sé de dónde lo sacaron", contestó sorprendido en las declaraciones que fueron presentadas este lunes 12 de febrero en el matutino de Univision.

"Estábamos documentando que estábamos todo muy bien", agregó haciendo referencia al reciente viaje por su natal Argentina que hizo con la actriz en enero pasado.

" Que digan lo que quieran, total", expresó sobre lo que se ha dicho sobre ellos en días recientes.

Fue tanta algarabía que cobró la versión de su supuesta separación que hubo quienes dijeron que si la pareja había terminado, "nunca más van a creer en el amor".

"No, pero sí existe el amor", dijo Rulli entre risas cuando se le compartió la reacción de algunos.

"No solo por nosotros: confíen, confíen de que existe", pidió.