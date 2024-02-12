Parejas de famosos

Sebastián Rulli por fin responde si su romance con Angelique Boyer acabó

En medio de los rumores sobre el supuesto fin de su romance con Angelique Boyer, el actor Sebastián Rulli contesta si es verdad que el amor llegó a su fin entre ellos luego de 9 años de relación.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

11393472_10153444376765159_6314680529525825941_o.jpg
Por:
Sergio Humberto Navarro .
Video Angelique Boyer responde si se puso celosa de Karely Ruiz tras foto con Sebastián Rulli

Sebastián Rulli enfrentó los rumores de una supuesta separación de Angelique Boyer.

Desde hace una semana atrás se ha especulado que la pareja presuntamente había terminado su relación amorosa tras nueve años de noviazgo.

PUBLICIDAD

Las especulaciones surgieron a través de redes sociales, en donde se afirmó que la pareja se había dejado de seguir. Univision Famosos verificó el pasado 8 de febrero que los actores aún estaban ligados en Instagram.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli todavía se siguen en Instagram.
Angelique Boyer y Sebastián Rulli todavía se siguen en Instagram.
Imagen Angelique Boyer/Instagram y Sebastián Rulli/Instagram

Más sobre Sebástian Rulli

¿Angelique Boyer no pudo viajar en un avión por llevar un peligroso objeto? Ella lo aclara
1 mins

¿Angelique Boyer no pudo viajar en un avión por llevar un peligroso objeto? Ella lo aclara

Univision Famosos
Cecilia Galliano no se guarda nada con este mensaje a sus ex: ¿es para Mark Tacher y Sebastián Rulli?
3 mins

Cecilia Galliano no se guarda nada con este mensaje a sus ex: ¿es para Mark Tacher y Sebastián Rulli?

Univision Famosos
Hijo de Sebastián Rulli cumple 14 años y le dedica un mensaje: Angelique Boyer no se queda callada
4 mins

Hijo de Sebastián Rulli cumple 14 años y le dedica un mensaje: Angelique Boyer no se queda callada

Univision Famosos
Cecilia Galliano sorprende al revelar si es amiga de Sebastián Rulli tras tormentoso divorcio
3 mins

Cecilia Galliano sorprende al revelar si es amiga de Sebastián Rulli tras tormentoso divorcio

Univision Famosos
Revelan nuevas fotos de la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar: estuvo repleta de famosos
19 fotos

Revelan nuevas fotos de la boda de Maite Perroni y Andrés Tovar: estuvo repleta de famosos

Univision Famosos
Eugenio Derbez reaparece tras accidente: Sebastián Rulli, su exyerno y más famosos reaccionan
18 fotos

Eugenio Derbez reaparece tras accidente: Sebastián Rulli, su exyerno y más famosos reaccionan

Univision Famosos
Al hijo de Sebastián Rulli ya le dicen "señor" pese a sus 14 años: casi tiene la estatura del actor
18 fotos

Al hijo de Sebastián Rulli ya le dicen "señor" pese a sus 14 años: casi tiene la estatura del actor

Univision Famosos
"No entiendo nada": Sebastián Rulli reacciona a los deseos de su hijo Santiago de ser 'gamer' y no actor
2 mins

"No entiendo nada": Sebastián Rulli reacciona a los deseos de su hijo Santiago de ser 'gamer' y no actor

Univision Famosos
Andrea Legarreta, Francisca y más famosos mandan "bendiciones" a Eugenio Derbez tras accidente
19 fotos

Andrea Legarreta, Francisca y más famosos mandan "bendiciones" a Eugenio Derbez tras accidente

Univision Famosos
Cecilia Galliano habla por primera vez del "trato" que Angelique Boyer da a su hijo Santiago
18 fotos

Cecilia Galliano habla por primera vez del "trato" que Angelique Boyer da a su hijo Santiago

Univision Famosos

¿Sebastián Rulli terminó con Angelique Boyer?

El protagonista de Teresa, que puedes ver aquí en ViX, fue abordado en el Aeropuerto de la Ciudad de México por medios como Despierta América y se le preguntó de manera frontal si era cierto el rumor de separación de Angelique Boyer.

"No sé de dónde lo sacaron", contestó sorprendido en las declaraciones que fueron presentadas este lunes 12 de febrero en el matutino de Univision.

"Estábamos documentando que estábamos todo muy bien", agregó haciendo referencia al reciente viaje por su natal Argentina que hizo con la actriz en enero pasado.

" Que digan lo que quieran, total", expresó sobre lo que se ha dicho sobre ellos en días recientes.

Fue tanta algarabía que cobró la versión de su supuesta separación que hubo quienes dijeron que si la pareja había terminado, "nunca más van a creer en el amor".

"No, pero sí existe el amor", dijo Rulli entre risas cuando se le compartió la reacción de algunos.

"No solo por nosotros: confíen, confíen de que existe", pidió.

Angelique Boyer no se pronunció de manera inmediata tras las especulaciones que corrieron sobre el supuesto fin de su romance con Sebastián Rulli ni tampoco hizo comentarios sobre las declaraciones que el actor hizo en la terminal aérea capitalina.

Relacionados:
Parejas de famososPolémicas de famososCelebridadesTelenovelasNovelasSebastián RulliPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD