Angelique Boyer revela que "ha pensado" en opciones para ser mamá: ¿viene bebé con Sebastián Rulli?

Una nueva entrevista que concedió Angelique Boyer pareció que estaba abriendo la puerta a la maternidad y el matrimonio con sus declaraciones. La actriz reveló que sí ha pensado en alternativas para poder ser madre, pero ¿eso significa que sí lo será? Ella responde.

Por:
Sergio Humberto Navarro .
Angelique Boyer confesó que sí pensó en alternativas para ser madre, lo que ha despertado dudas sobre si cambió su opinión acerca de una posible maternidad con Sebastián Rulli.

En el pasado, la actriz ha dejado claro que no desea casarse con el actor ni tampoco tener hijos, pero sus nuevas declaraciones ¿abrieron la puerta a esa posibilidad?

Esto confiesa Angelique Boyer a Jomari Goyso

El pasado 9 de agosto, Despierta América presentó una nueva entrevista que realizó Jomari Goyso a Angelique Boyer.

En ella hablaron sobre el físico en el espectáculo, las cirugías de las actrices, la fama en la era digital, entre otros temas.

Sin embargo, en un punto de la charla la estrella de El Extraño Retorno de Diana Salazar, que puedes ver aquí en ViX, hizo una revelación sobre el congelamiento de sus óvulos.

Ante el experto en moda confesó que llegó a tomar en cuenta esa alternativa para poder ser madre en un futuro.

"Sí lo he pensado", admitió, sin embargo, de inmediato echó por la boda la posibilidad de que traiga al mundo a una criatura junto con su pareja.

"No lo he hecho (el congelamiento), sinceramente porque creo que la decisión está tomada", señaló respecto a su postura sobre la maternidad.

También reiteró lo que ha venido diciendo en los últimos años: 'No al matrimonio'.

" No (no me veo casada), es que no necesitamos pasar por un trámite. Yo todos los días lo enamoro y él a mí, todos los días porque eso es amor, porque quiero estar con una persona que no me necesite, pero me quiera para todo", dijo la actriz.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli comenzaron su relación en 2014, cuatro años después de que nació Santiago, el hijo que el actor tuvo con Cecilia Galliano.

¿Qué ha dicho Sebastián Rulli sobre no casarse?

A principios de mayo pasado, Sebastián Rulli dio su postura sobre el matrimonio y la visión que su novia tiene respecto a eso.

El actor expresó que su creencia en el amor supera el enfoque sobre el matrimonio y dijo que él y la actriz se sienten plenos con la forma en que llevan su relación.

"Seguimos bien, no tenemos que cumplirle el sueño a nadie más que a nosotros mismos", aclaró.

Angelique BoyerSebastián RulliMaternidadEmbarazoParejas de famososPolémicas de famososFamososCelebridadesTelenovelasNovelasBebésBebés famosos

