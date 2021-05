Aunque "nadie le creía", Angélica Vale tuvo sobrepeso por un problema hormonal y no por lo que comía

Luego de convertirse en madre de dos hijos, Angélica Vale no ha podido recuperar su peso, pero esto no se debe a una mala alimentación, sino a un problema hormonal que padece desde su segundo embarazo.

"Lo dije hace algunos años y nadie me creía, todo mundo pensó que me lo había comido, pero no, el problema fue un rollo de hormonas que me dieron con mi último embarazo, fue un rollo hormonal que tuve muy fuerte", contó en 'Ventaneando'.

La protagonista de 'La fea más bella' señaló que aunque estuvo a dieta, no pudo perder libras: " No podía bajar de peso dejando de comer algo que no me había comido, porque no había engordado por haberme comido algo, o mucho", explicó.

La hija de Angélica María reveló, entre risas, que le falta poco para recuperar su peso: "No estoy haciendo nada, verdaderamente tengo que decirlo, no me porto nada bien en la pandemia y empecé a bajar de peso gracias a Dios, ya voy más o menos regresando a mi peso normal, cosa que me da mucho gusto".

Con sentido del humor, Angélica Vale señaló que nunca había tenido tanto sobrepeso como cuando dio a luz a Daniel: "Estoy bajando de peso y estoy muy contenta, muy tranquila, pero no he hecho nada, ahora sí que cuando de verdad engordé en mi vida que fue con mi hijo, fue cuando me di cuenta que no había sido tan gorda nunca", confesó en el show mexicano.

El productor teatral Morris Gilbert ayudó a que 'La Vale' no le diera tanta importancia a su peso, pues al regresar a dar función la actriz señaló que se había regresado "igual de panzona que como se había ido".

"He llegado a un momento en mi vida en el que me di cuenta que a la gente no le importa mi peso, eso me lo enseñó Morris Gilbert. Le digo: 'Es que no sabes el esfuerzo que estoy haciendo, estoy comiendo tres lechugas diarias para poder bajar de peso y no bajo'".

El productor le hizo ver que el público se fijaba en su talento, no en su figura: "Me dijo: 'La gente te viene a ver, no importa cómo estés, a la gente le gustó tu trabajo, te aplaudieron, ¿de qué te preocupas?, no te has dado cuenta que la gente te quiere independientemente de tu peso'. Y fue cuando dije '¡Ah!'", señaló.