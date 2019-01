Angélica Vale confiesa cómo ha logrado controlar su peso

La actriz mexicana Angélica Vale luce más delgada y si bien ignora cuántas libras y tallas ha perdido, lo que sí sabe es cuál fue el paso correcto que dio para finalmente dejar de batallar con el sobrepeso. “Siempre he sido así, gordita, ancha o como lo quieran llamar, pero ahora creo que el que no me importe, me ha ayudado”, comentó.

No pesarse constantemente ni andar midiéndose, le ha venido bien, pero la artista confesó que lo que realmente marcó la diferencia fue una visita al endocrinólogo. Tras casi cinco años de su último embarazo, Angélica Vale se dio cuenta que perder algunas libras se le hacía aún más difícil. Entendió que por más régimen alimenticio o dieta que practicara, su cuerpo no se regularía, porque se trataba de un problema hormonal. “Es una cosa que no nos dicen a las que nos embarazamos, que deberíamos de ir con un endocrinólogo cuando termine el embarazo, para que nos ayude a regular las hormonas”, advirtió.

Angélica Vale habla de los rumores que aseguran está por divorciarse Cargando galería



Ella acudió a un endocrinólogo, aunque no creía que eso le ayudara. “Cuesta mucho trabajo, cuesta mucho tiempo, pero, creo que ya le dio el doctor al clavo. Sí voy al endocrinólogo y todo, pero, no siento que estoy en régimen porque no es una dieta”.

‘La Vale’, como se le conoce a la actriz, explicó en qué consiste su tratamiento: “(El doctor) me mide nada más para saber cómo voy, entonces me quita y me pone a mi 'cocktail' de vitaminas”. Por lo demás, enfatizó que no ha hecho nada diferente. "Sigo comiendo igual, voy yendo al gimnasio igual, como siempre, pero, también creo que las hormonas del embarazo por fin han decidido salir de mi cuerpo y poco a poco regresa a la normalidad”, detalló la hija de Angélica María y el fallecido Raúl Vale.

Los hijos de Angélica Vale ya están enormes y 'Danico' es igualito a su mamá Cargando galería



Angélica Vale es madre de Angélica Masiel, de seis años y Daniel Nicolás de 4 años, a los que se dedica de tiempo completo, “porque no tengo nanas, ni institutriz, ni nada por el estilo. De repente viene alguna persona y nos ayuda, pero no son de planta, ni constantes”.

En otros temas, la actriz, cuyo último trabajo en televisión fue ‘Y mañana será otro día’, novela que protagonizó tras 11 años de ausencia de la pantalla chica, ve difícil regresar a trabajar en un proyecto tan demandante como una telenovela o serie. “Me encantaría estar de regreso, pero la verdad está un poco complicado, debo reconocerlo, porque tengo a mis hijos y mi hija (Angélica) ya me advirtió que no puedo dejarla mucho tiempo sola, así que puedo trabajar por pocos días para poderme organizar”, explicó.