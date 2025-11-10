¿Cómo está Angélica Vale tras supuestamente Otto Padrón solicitarle el divorcio?: esto se sabe

Video Los embarazos de Angélica Vale fueron muy complicados, la materninad le cambió la vida

Angélica Vale aparentemente estaría “bien” luego de que Otto Padrón le habría solicitado formalmente el divorcio tras 14 años de matrimonio.

Después de que se informara que supuestamente el ejecutivo musical inició los trámites para finalizar su unión legal, People en Español dio a conocer cómo se sentiría ella.

“Angélica Vale está bien”, afirma la revista que les aseguró “una fuente cercana a la actriz”, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

“Ella está bien, fuerte y serena”, agregó el informante al medio, aunque sin ahondar en más alegados detalles de la situación.

¿Por qué habría solicitado el divorcio el esposo de Angélica Vale?

De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, de Las Top News, Otto Padrón interpuso la demanda de divorcio a Angélica Vale el pasado “4 de noviembre”, a una semana de que ella cumpla 50 años.

En los documentos a los que tuvo acceso, presentados en la Corte Suprema de Los Ángeles, se indica que el empresario argumentó “diferencias irreconciliables” como causa de la ruptura.

En sus peticiones, él solicita la custodia compartida de los dos hijos que procrearon mientras estuvieron juntos: Angélica Masiel y Daniel Nicolas, quienes aún son menores de edad.

¿Angélica Vale sabía de la demanda de divorcio?

Según Mandy Fridmann, es “llamativo” que en el juzgado figura la petición de Otto Padrón para disolver el matrimonio, “pero aún no el acuso de recibido de Angélica Vale”.

“Por lo que es posible que se esté enterando en este momento, en este medio de comunicación, que le han puesto la demanda de divorcio”, especuló.

En sus redes sociales, la protagonista de telenovelas como ‘Soñadoras’, que puedes ver aquí en ViX, no suele ‘postear’ sobre su familia, por lo que no era extraño que no le dedicara algún mensaje a su marido desde hace tiempo.