Angélica Vale

¿Cómo está Angélica Vale tras supuestamente Otto Padrón solicitarle el divorcio?: esto se sabe

Luego de que se diera a conocer que el ejecutivo supuestamente interpuso la demanda legal para finalizar su unión con la presentadora, ahora trasciende cómo se sentiría ella.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Los embarazos de Angélica Vale fueron muy complicados, la materninad le cambió la vida

Angélica Vale aparentemente estaría “bien” luego de que Otto Padrón le habría solicitado formalmente el divorcio tras 14 años de matrimonio.

Después de que se informara que supuestamente el ejecutivo musical inició los trámites para finalizar su unión legal, People en Español dio a conocer cómo se sentiría ella.

PUBLICIDAD

“Angélica Vale está bien”, afirma la revista que les aseguró “una fuente cercana a la actriz”, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.

“Ella está bien, fuerte y serena”, agregó el informante al medio, aunque sin ahondar en más alegados detalles de la situación.

Más sobre Angélica Vale

Angélica Vale se divorcia de Otto Padrón tras 14 años de matrimonio: reportan
2 mins

Angélica Vale se divorcia de Otto Padrón tras 14 años de matrimonio: reportan

Univision Famosos
Lucerito Mijares se convierte en madrina de hija de Angélica Vale: esto sucedió
2 mins

Lucerito Mijares se convierte en madrina de hija de Angélica Vale: esto sucedió

Univision Famosos
¿Angélica Vale presintió la muerte de Daniel Bisogno?: esto sintió la última vez que vio a su primo
3 mins

¿Angélica Vale presintió la muerte de Daniel Bisogno?: esto sintió la última vez que vio a su primo

Univision Famosos
Angélica Vale acusa que ha sido víctima de racismo debido a que es latina: esto le pasó
2 mins

Angélica Vale acusa que ha sido víctima de racismo debido a que es latina: esto le pasó

Univision Famosos
¿Angelica Vale tuvo un grave accidente en el que murió? Se aclara la verdad
0:58

¿Angelica Vale tuvo un grave accidente en el que murió? Se aclara la verdad

Univision Famosos
Angélica Vale responde a quienes aseguran que es “vigoréxica” tras su drástica baja de peso
0:45

Angélica Vale responde a quienes aseguran que es “vigoréxica” tras su drástica baja de peso

Univision Famosos
Angélica Vale revela qué hizo en “desesperación total” con tal de perder peso: “No bajaba con nada”
2 mins

Angélica Vale revela qué hizo en “desesperación total” con tal de perder peso: “No bajaba con nada”

Univision Famosos
Chayanne no reconoció a Angélica Vale: quedó en shock al ver su transformación
0:58

Chayanne no reconoció a Angélica Vale: quedó en shock al ver su transformación

Univision Famosos
Angélica Vale y Angélica María reaccionan al delicado estado de salud de su familiar Daniel Bisogno
2 mins

Angélica Vale y Angélica María reaccionan al delicado estado de salud de su familiar Daniel Bisogno

Univision Famosos
Angélica Vale bajó 20 kilos y su cinturita de avispa lo demuestra: así luce actualmente
0:49

Angélica Vale bajó 20 kilos y su cinturita de avispa lo demuestra: así luce actualmente

Univision Famosos

¿Por qué habría solicitado el divorcio el esposo de Angélica Vale?

De acuerdo con la periodista Mandy Fridmann, de Las Top News, Otto Padrón interpuso la demanda de divorcio a Angélica Vale el pasado “4 de noviembre”, a una semana de que ella cumpla 50 años.

En los documentos a los que tuvo acceso, presentados en la Corte Suprema de Los Ángeles, se indica que el empresario argumentó “diferencias irreconciliables” como causa de la ruptura.

En sus peticiones, él solicita la custodia compartida de los dos hijos que procrearon mientras estuvieron juntos: Angélica Masiel y Daniel Nicolas, quienes aún son menores de edad.

¿Angélica Vale sabía de la demanda de divorcio?

Según Mandy Fridmann, es “llamativo” que en el juzgado figura la petición de Otto Padrón para disolver el matrimonio, “pero aún no el acuso de recibido de Angélica Vale”.

“Por lo que es posible que se esté enterando en este momento, en este medio de comunicación, que le han puesto la demanda de divorcio”, especuló.

En sus redes sociales, la protagonista de telenovelas como ‘Soñadoras’, que puedes ver aquí en ViX, no suele ‘postear’ sobre su familia, por lo que no era extraño que no le dedicara algún mensaje a su marido desde hace tiempo.

Video De esta manera los hijos de Angélica Vale defendieron sus 'snacks' mientras estaban en la alberca
Relacionados:
Angélica ValeDivorcios de FamososParejas de famososPapás famososCelebridadesTelenovelasNovelasLatin GRAMMYMatrimonio

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Cómplices
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX